El Consejo Nacional Electoral, CNE, abrió el pasado martes, 23 de diciembre, una indagación preliminar que podría revocar la inscripción de la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico.

De acuerdo con el órgano electoral, la investigación se abrió por solicitud de Claudia Patricia Calao González, quien sería asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro, una conocida integrante del oficialismo.

En este sentido, la demandante aseguró que encontró inconsistencias al aplicar el principio de cremallera y paridad en esta plancha de candidatos, que -según ella- habría viciado la creación de la lista.

“No obstante lo anterior, según se expone en la solicitud, al verificarse el Formulario E6-CT, registrado el 6 de diciembre de 2025, se evidencia que el orden definitivo de los renglones iniciales de la lista inscrita no correspondería estrictamente al resultado de la consulta, particularmente en lo que respecta a la ubicación relativa de algunas candidaturas que obtuvieron mayor respaldo ciudadano frente a otras con menor votación, lo cual, en criterio de la peticionaria, constituiría una alteración del resultado democrático y de lo pactado por la propia coalición”, explicó Calao.

Según consta en el auto del CNE, Calao señaló que los acuerdos registrados ante la Registraduría para ese proceso electoral —en el que el Pacto Histórico obtuvo más de 2,7 millones de votos— establecían que la lista a la Cámara por Bogotá se conformaría en orden preferente, de acuerdo con la votación alcanzada por cada candidato, y no bajo el esquema de paridad y cremallera aplicado en la lista al Senado, donde se alternaron los aspirantes para garantizar la equidad en la conformación.