La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (CONFEVIP) alerta a la ciudadanía sobre el incremento del riesgo de hurtos durante la temporada navideña y recomienda adoptar medidas preventivas tanto en hogares como en conjuntos residenciales, comercios y entidades financieras.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron más de 23.800 hurtos a residencias, más de 23.700 hurtos a comercios y 50 hurtos a entidades financieras en todo el país, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad en esta época del año.

Durante las festividades los delincuentes aprovechan el descuido de las personas, especialmente cuando muchas familias salen de viaje. Por ello, la recomendación es no descuidar pertenencias personales ni la seguridad de viviendas y apartamentos, y dejar las casas bajo vigilancia extrema o al cuidado de familiares o personas de confianza.

En ese sentido, se aconseja instalar alarmas monitoreadas, usar cámaras de seguridad conectadas con aplicaciones móviles, reforzar puertas, cerraduras y ventanas, entre otras medidas. Asimismo, en esta temporada existen empresas de seguridad privada que pueden prestar servicios ocasionales y especializados para brindar tranquilidad a establecimientos comerciales, industrias, bancos, aeropuertos y otros espacios estratégicos.

Al respecto, Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, señaló: “Sin duda, en estos tiempos es clave tomar conciencia y reforzar las medidas de seguridad con alarmas, cámaras y drones. La seguridad debe hacerse presente en esta época navideña”.

El gremio reitera su llamado a la prevención y a la corresponsabilidad entre ciudadanos, administraciones y empresas de seguridad privada, como la mejor estrategia para reducir los riesgos y garantizar unas festividades tranquilas y seguras.