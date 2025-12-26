Más dudas que certezas dejó el hallazgo del cuerpo de una joven extranjera en un apartamento en el que se encontraba con su novio en el municipio de El Carmen de Viboral, al Oriente del departamento de Antioquia.

Lea también: Abuelo y nieto de Santo Tomás murieron con pocos minutos de diferencia: esto pasó

La víctima, de origen mexicano, fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años. Ella se encontraba junto con su pareja Juan Eduardo de la Cavada Avilés, de 36, en un Airbnb que habían alquilado para celebrar su aniversario el pasado 24 de diciembre.

De la Cavada Avilés fue quien llamó a la Policía alertándolos de la emergencia. De acuerdo a su versión, Juan Eduardo había dejado unos minutos a su pareja en la habitación para ir al baño y al regresar notó que se estaba ahogando en el jacuzzi.

De inmediato le prestó los primeros auxilios, sin embargo, los esfuerzos por reanimarla eran en vanos porque no respondía, allí fue donde alertó a las autoridades para que hicieran presencia en el lugar, según contó.

Lea también: Hombre se habría negado a darle paso a motorizado por vía cerrada y fue asesinado a balazos

“El señor manifiesta que dejó a su pareja en el jacuzzi, al volver, la encuentra ahogándose, por lo que intenta prestarle primeros auxilios, al no lograr reanimarla, se comunica de inmediato con la Policía”, declaró el Departamento de Policía de Antioquia.

Preliminarmente, la Policía aseguró que no encontraron en el cuerpo signos de violencia. Lo que sí se encontró en el lugar de los hechos fueron drogas.

“Al parecer, se encontraron sustancias estupefacientes en el lugar de los hechos. No presenta signos de violencia, sin embargo, se están adelantando, las actuaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales de la muerte”, informó el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.

Lea también: Imputan a exdirector de la Fiscalía seccional Atlántico por fraude procesal: así descubrieron presunto engaño

Cuerpo Oficial de Bomberos también acudieron al llamado quienes encontraron a la mujer - agente bilingüe de telefonía en ventas y residente en la ciudad de Cancún, México, al igual que su pareja sentimental- tendida en el suelo.

Todo parece indicar que “fallece por un paro cardiorrespiratorio” aunque esto lo determinará el Instituto de Medicina Legal tras el análisis al cuerpo.

Mientras los análisis forenses avanzan, la Policía adelanta “las averiguaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales del deceso de la mujer”.