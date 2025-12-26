En medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro hizo propuesta para intentar cambiar la manera en cómo funciona el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El mandatario aseguro que pretende que este seguro se cobre a los ciudadanos como un impuesto. En otras palabras, que se fundamenta como una obligación dentro de los recursos del Estado y que no solo sea un mecanismo voluntario.

Para Petro estos impuestos –con los que trae consigo la declaratoria de emergencia económica- deben propender por cerrar la brecha de inequidad en el país pero siguiendo las reglas impuestas por la Corte Constitucional.

“Yo quiero que el Soat, Germán, sea impuesto, y que la capacidad del carro sea más aguda para cobrar el Soat, es decir, las motos y pequeños vehículos disminuyen lo que deben pagar por SOAT y aumentan los cuatro puertas”, le dijo al ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Así las cosas, quienes pasarían a ser los mayores aportantes a este eventual impuesto serían los propietarios de carros y no los de las motocicletas que son las que más se ven involucradas en accidentes y, por ende, quienes lideran la solicitud de este servicio teniendo en cuenta el funcionamiento actual del seguro.

Sin embargo, la propuesta no ha caído bien en varios sectores del país. De acuerdo con Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, el cambio de fórmula tendría consecuencias negativas para la atención de las víctimas de accidentes viales y para el flujo de recursos del sistema.

“Más de 12.000 clínicas y hospitales atienden accidentes de tránsito con cargo al SOAT. Convertirlo en un impuesto dejaría en el aire a quién le cobrarían las IPS, cómo se tramitarían los pagos y con qué tiempos se les girarían los recursos”, explicó Morales.

Además, advirtió que los recursos quedarían “enredados en una maraña burocrática”.

Renglón seguido, Morales explicó que se generaría un agravamiento de la evasión.

“Fasecolda advierte que la evasión, que hoy ya es alta, podría aumentar. El 47 % de los vehículos y el 57,3 % de las motocicletas no tienen SOAT vigente”, señaló.