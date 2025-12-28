La llegada de una nueva cúpula militar a las Fuerzas Militares de Colombia marca el inicio de una etapa enfocada en reforzar la seguridad y proteger la democracia, según lo expuesto por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras los recientes nombramientos anunciados por el presidente Gustavo Petro.

Al referirse a los oficiales designados, el ministro destacó su trayectoria dentro de las Fuerzas Militares y la responsabilidad que asumen frente a los desafíos actuales del país. A través de su cuenta en X, Sánchez señaló que el trabajo conjunto con la nueva cúpula estará orientado a dos ejes centrales.

“Con ellos, trabajaremos arduamente y sin descanso en dos prioridades fundamentales y complejas, pero no imposibles. Seguridad y Democracia”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

2/2



Por otra parte, doy la bienvenida a la nueva cúpula militar nombrada por el señor Presidente @petrogustavo. Ellos son Generales y Almirantes con gran trayectoria, compromiso con el país y toda la experiencia requerida para enfrentar los retos actuales.



Con ellos,… https://t.co/XyQxtOQSO4 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 28, 2025

Lo que se viene en materia de seguridad nacional

En materia de seguridad, según el jefe de la cartera de Defensa, el Gobierno plantea como objetivo afectar de manera directa las economías ilegales que financian estructuras criminales, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

A esto se suma la consolidación del control territorial en zonas priorizadas y la reducción de delitos que afectan de forma directa a la población civil, como el homicidio, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y el confinamiento.

Estas acciones hacen parte de la estrategia para mejorar las condiciones de orden público y convivencia ciudadana en distintas regiones del país.

Despliegue de fuerza pública para las elecciones de 2026

El componente democrático ocupa un lugar central dentro de los retos de la nueva cúpula militar. El Ministerio de Defensa anunció que más de 200.000 integrantes de la fuerza pública serán desplegados para garantizar la seguridad durante las Elecciones de Colombia 2026.

De ese total, más de 130.000 efectivos de las Fuerzas Militares y cerca de 70.000 uniformados de la Policía Nacional participarán en el plan de seguridad electoral, cuyo objetivo es asegurar un proceso libre, transparente y sin alteraciones del orden público, conforme a lo establecido por la Constitución y la ley.

Sánchez exaltó la labor de los comandantes salientes

En paralelo a los nuevos nombramientos, el ministro Pedro Sánchez destacó la labor de los comandantes salientes de las Fuerzas Militares, asegurando que durante su gestión se protegió a la población civil y se obtuvieron resultados relevantes contra los grupos armados.

“Su arduo trabajo se ve reflejado en el respaldo ciudadano, llevando a las Fuerzas Militares a un índice de favorabilidad del 76.6%, el más alto durante los últimos años”, señaló el ministro en X.

El balance oficial incluye récords en incautación de droga, neutralización de estructuras criminales, aumento del pie de fuerza, fortalecimiento de capacidades operacionales y avances en superioridad aérea.

“Hoy pueden regresar a casa con la tranquilidad del deber cumplido. Sus familias los esperan para disfrutarlos, después de tantos años entregados al servicio del país. Ha sido un honor trabajar a su lado”, agregó.

1/2



Quiero expresar un reconocimiento sincero y respetuoso a los comandantes salientes de nuestras Fuerzas Militares Almirante Francisco Hernando Cubides Granados comandante @FuerzasMilCol, General. Luis Carlos Córdoba Avendaño comandante @FuerzaAereaCol y General. Luis Emilio… https://t.co/XyQxtOQSO4 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 28, 2025

Quiénes integran la nueva cúpula militar

El presidente Gustavo Petro otorgó los siguientes cargos en las Fuerzas Militares:

Hugo Alejandro López Barreto, general del Ejército Nacional, como comandante general de las Fuerzas Militares.

Harry Ernesto Reyna Niño, vicealmirante, como jefe de Estado Mayor Conjunto.

Royer Gómez Herrera, mayor general, como comandante del Ejército Nacional.

Carlos Fernando Silva Rueda, mayor general, como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Juan Ricardo Rozo Obregón continuará como comandante de la Armada de Colombia.

El jefe de Estado también reconoció la labor de los comandantes salientes: el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, el general Luis Carlos Córdoba Avendaño y el general Luis Emilio Cardozo Santamaría.