Lo que iba a ser una jornada de esparcimiento en familia terminó en una tragedia por cuenta de un grave accidente que provocó la muerte de una niña de cuatro años en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El deceso de la menor de edad se registró este fin de semana en un restaurante campestre ubicado en el corregimiento La Torre, a donde fue llevada por sus padres para pasar un rato agradable.

De acuerdo con las primeras versiones de este hecho, la niña disfrutaba de una actividad recreativa en el establecimiento que incluía montar a caballo. Para esto, un guía del lugar le brindó acompañamiento a la pequeña durante el recorrido.

Sin embargo, en medio del trayecto el animal se habría asustado y tuvo una reacción brusca que provocó la caída de la menor, sin que el guía pudiera controlar la situación ni prevenir el accidente.

Al caer, la niña sufrió fuertes golpes que le causaron la muerte casi de manera inmediata. Aunque sus padres y personal del establecimiento la auxiliaron con prontitud, no lograron salvarle la vida.

El coronel Pedro Pablo Astaíza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, indicó que las autoridades ya están investigando este caso para determinar responsabilidades.

“La Policía Nacional informa que en el corregimiento La Torre, Valle del Cauca, en un establecimiento abierto al público, se presentó un lamentable accidente en el que una menor de cuatro años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Valle”, señaló.

El restaurante también se pronunció sobre el hecho a través de un comunicado en el que lamentó el deceso de la niña y expresó solidaridad a la familia.