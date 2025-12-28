El pasado jueves 25 de diciembre, en plena Navidad, falleció en el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, un niño de cuatro años que días antes había sufrido graves quemaduras con gasolina en medio de un juego con otros menores de edad en Chocó.

La víctima, que respondía al nombre de Leandro Saldarriaga Martínez, luchó por su vida durante varios días en el mencionado centro médico, bajo un pronóstico reservado por cuenta de las graves quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió.

Según recogen medios de Medellín y Chocó, la tragedia que le costó la vida a Saldarriaga Martínez fue producto de un accidente en el que están involucrados otros menores.

Todo comenzó como un juego. Un grupo de jóvenes estaba divirtiéndose en las afueras de una vivienda, sin que los adultos que estaban cerca vieran venir el fatal desenlace.

La tarde transcurría con normalidad hasta que uno de los menores, que además sería familiar del pequeño Leandro Saldarriaga, habría vertido gasolina en una botella para luego prenderle fuego.

De un momento a otro arrojó la botella hacia adelante, sin percatarse de que Leandro Saldarriaga estaba a unos pocos pasos. El combustible ardiendo alcanzó al niño de cuatro años, quien rápidamente se vio envuelto en llamas y lanzando gritos de desesperación.

Los familiares de Leandro lo auxiliaron casi de manera inmediata, pero cuando extinguieron el fuego ya el cuerpo del niño había sufrido serias quemaduras. Lo llevaron a la urgencia de un centro asistencial cercano, pero debido a la gravedad de las lesiones fue remitido lo a un hospital de alta complejidad en Medellín.

En el Hospital San Vicente Fundación los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida al menor, pero no fue suficiente y las graves heridas terminaron provocando su muerte.

La Policía y la Fiscalía anunciaron una investigación para determinar por qué la gasolina estaba al alcance de los menores de edad.