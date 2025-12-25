Durante la noche de Navidad de este año se reportaron un total de 134 nuevos lesionados por pólvora, de los cuales 39 son menores de edad, según informó el Instituto Nacional de Salud (INS) este 25 de diciembre, con datos consolidados hasta las 8:00 de la mañana y cobertura en todo el territorio nacional.

De acuerdo con lo que indicó el INS mediante un informe preliminar, en diciembre se han notificado 792 personas lesionadas por pólvora pirotécnica, una cifra que muestra una variación del 0,9 % frente al mismo corte de la temporada 2024, lo que evidencia un comportamiento similar al del año anterior.

Menores de edad: el grupo más vulnerable

Del total de lesionados por pólvora en Colombia, 260 son menores de 18 años, lo que equivale al 32,8 % de los casos. El boletín del INS agrega que en 30 de estos eventos los menores estaban acompañados por adultos bajo el efecto del alcohol, un factor de riesgo relevante durante la temporada decembrina.

El Instituto precisó que a la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

Regiones con más casos reportados

La distribución territorial de los lesionados por pólvora muestra una concentración en varios departamentos y ciudades:

Antioquia: 115 casos

Bogotá: 64

Norte de Santander: 46

Cauca: 45

Atlántico: 41

Cundinamarca: 40

Barranquilla: 35

En ciudades principales, Medellín encabeza el registro con 56 casos, seguida de Cúcuta (23), Armenia (13) e Ibagué (11).

Tipos de lesiones y artefactos involucrados

De acuerdo con el INS, la quemadura es la lesión más frecuente, presente en el 88,8 % de los casos, seguida por laceraciones en el 55,2 %.

En cuanto a los artefactos, los totes concentran el 31,6 % de los eventos, seguidos por otros elementos pirotécnicos (20,5 %) y voladores (17,5 %).

Además de las lesiones por pólvora, el INS reportó cuatro casos de intoxicación por fósforo blanco durante la temporada. La entidad recordó que el equipo de epidemiólogos del Portal Sivigila continúa la consolidación de la información, por lo que las cifras pueden actualizarse.