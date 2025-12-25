Cinco nuevos casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica marcaron el balance de la celebración de la Navidad en el Atlántico, pese a que las autoridades destacaron un comportamiento mayoritariamente responsable de la ciudadanía y una jornada tranquila en materia de orden público.

Los nuevos lesionados fueron reportados en el municipio de Soledad y entre los afectados se encuentra un menor de 11 años. Con este registro, la cifra total de personas heridas por pólvora durante la temporada decembrina asciende a 41 casos, de los cuales 10 corresponden a menores de edad y 31 a adultos, superando el reporte del año anterior, cuando a la misma fecha se contabilizaban 32 casos.

La secretaria de Salud (e) del Atlántico, Rosmery Wehedeking Páez, expresó su preocupación por el aumento de los casos y reiteró el llamado a la prevención.

“El manejo de la pólvora debe quedar en manos de expertos y nunca debe combinarse con el consumo de alcohol. Hacemos un llamado especial a los padres de familia para proteger a los niños”, señaló, al indicar que 21 de los adultos lesionados este año se encontraban bajo los efectos del alcohol. La red hospitalaria del departamento permanece en Alerta Amarilla.

A pesar de esta situación, el gobernador Eduardo Verano resaltó el buen comportamiento de los atlanticenses durante la Nochebuena, subrayando que las festividades transcurrieron con tranquilidad en los distintos municipios del departamento.

“Vivimos una Navidad en calma, con respeto y sana convivencia. Este balance demuestra que cuando hay compromiso ciudadano podemos celebrar cuidando la vida”, afirmó el mandatario.

En materia de orden público, las autoridades confirmaron que no se registraron homicidios relacionados con las celebraciones navideñas. El único caso reportado ocurrió en el municipio de Ponedera y correspondió a un hecho de sicariato no asociado a las festividades, actualmente bajo investigación.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que los resultados positivos son fruto del trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades locales, así como del comportamiento responsable de la ciudadanía durante las celebraciones.

Por su parte, el Instituto de Tránsito del Atlántico informó que entre el 24 y la noche del 25 de diciembre se movilizaron 29.101 vehículos por las vías del departamento, con el ingreso de 15.039 automotores y la salida de 14.062.

En cuanto a la accidentalidad vial, se reportó un hecho lamentable el pasado 24 de diciembre en el municipio de Manatí, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un semoviente; su acompañante resultó lesionado.

Durante los operativos de control, las autoridades realizaron pruebas de alcoholemia con resultados negativos y aplicaron tres comparendos, dos por SOAT vencido y uno por falta de revisión tecnomecánica. No se registraron inmovilizaciones de vehículos.

La Gobernación del Atlántico reiteró el llamado a mantener la prudencia y el respeto por las normas de tránsito y salud pública, especialmente durante las celebraciones de fin de año, con el fin de evitar hechos que enluten a las familias del departamento.