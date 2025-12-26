Quinientos kilos o media tonelada de pólvora en diversas presentaciones que era almacenada de manera clandestina en un local en el Mercado de Bazurto, en Cartagena, fue incautada por unidades de la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos este jueves 25 de diciembre.

Así lo reportó el director del organismo de socorro, Jhony Pérez, indicando que “durante la atención de la emergencia de la mañana (incendio en una bodega de ropa) nos encontramos con un almacenamiento de pólvora que no había sido informado, lo que incrementó de manera crítica el nivel de riesgo para nuestros bomberos y para la comunidad. Este tipo de acciones irresponsables pueden convertir una emergencia en incontrolable y, bajo esas circunstancias, provocar una tragedia de grandes dimensiones”, informó Pérez.

Ante esto la alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el Cuerpo de Bomberos de Cartagena y la Policía Nacional, reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar las festividades de fin de año sin el uso de pólvora.

Recordaron que está vigente el Decreto 2242, que prohíbe la manipulación y comercialización de estos elementos hasta el 15 de enero de 2026.

Desde la alcaldía de Cartagena insisten en que la prohibición busca proteger la vida, la integridad de los ciudadanos y la seguridad de los organismos de socorro, especialmente, de niños, niñas y adolescentes, quienes continúan siendo los más afectados por el uso de pólvora a nivel nacional.