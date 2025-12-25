Las unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena que durante la mañana de este jueves 25 de diciembre atendieron un voraz incendio en el sector de Bazurto estuvieron en riesgo sin saberlo.

Resulta que en el desarrollo de la atención de la emergencia los socorristas identificaron que en un local contiguo al punto de origen del incendio, que era una bodega de ropa, funcionaba un establecimiento que almacenaba pólvora y elementos explosivos, situación que no fue informada previamente por los propietarios ni trabajadores.

Alcaldía de Cartagena Incendio en Bazurto.

Este hecho puso en grave riesgo la vida de los bomberos y de los demás organismos de socorro que la atendieron, así como de funcionarios del gobierno Distrital y hasta periodistas que estuvieron en el lugar de la emergencia, que quedó al descubierto a partir de las 8:30 de la mañana con las primeras llamas que solo pudieron ser controladas casi al inicio de la tarde de este jueves dejando solo millonarias pérdidas materiales y estructurales.

El incendio se presentó en el sector Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana, comprometiendo una edificación de tres pisos donde funcionaban varias bodegas y almacenes comerciales.

La oportuna intervención de las unidades del Cuerpo de Bomberos evitó la propagación del fuego hacia otros locales comerciales del sector.

En el lugar hicieron presencia de manera articulada las siguientes entidades del Distrito y organismos de apoyo: Secretarías del Interior y General, Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), apoyo logístico, espacio público, DATT, Policía Nacional, Aguas de Cartagena, Electricaribe / Afinia y AMI Emergencias Médicas que le brindó hidratación al personal operativo.

Las causas de la conflagración aún están siendo investigadas.