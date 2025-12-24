La Gobernación del Atlántico, a través de la Gerencia de Capital Social y su coordinación de niñez, intensifica en los 22 municipios la campaña ‘Cero pólvora, cero drama’ ante el incremento de casos de adultos quemados bajo los efectos del alcohol en esta temporada decembrina.

De acuerdo con el reporte de la vigilancia intensificada que adelanta la Secretaría de Salud del Atlántico, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), con corte al domingo 21 de diciembre, se registraron nueve menores de edad lesionados por pólvora pirotécnica, frente a 14 casos en el mismo periodo de 2024, lo que representa una reducción del 56 %.

Sin embargo, los casos de adultos lesionados pasaron de 17 en 2024 a 27 en 2025, lo que equivale a un aumento del 37 %.

En total, durante el mes de diciembre se han notificado 36 casos de personas lesionadas por pólvora en el departamento del Atlántico.

La secretaria de Salud (e), Rosmery Wehedeking, hizo un llamado a la población adulta a evitar el uso de pólvora, especialmente bajo los efectos del alcohol, teniendo en cuenta que 18 de los adultos lesionados se encontraban en estado de embriaguez al momento del incidente.

El análisis de las cifras del SIVIGILA indica que los días 7 y 8 de diciembre concentraron el mayor número de casos, con 18 lesionados, cifra que, aunque inferior a la registrada en 2024 (20 casos), sigue siendo motivo de alerta. Además, durante el inicio de las novenas, los días 16, 17 y 19 de diciembre, también se reportaron nuevos casos.

Wehedeking recordó que la Secretaría de Salud del Atlántico activó la Vigilancia Intensificada de Lesiones por Pólvora Pirotécnica desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 17 de enero de 2026, en articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS), el SIVIGILA, la red hospitalaria del departamento y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Atlántico (CRUED).

De igual manera, el departamento declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria desde inicios de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, con el fin de garantizar la articulación de toda la red de servicios de salud y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Resaltó que la campaña ‘Cero pólvora, cero drama’ “retrata a todos aquellos quienes cargan con cicatrices por la irresponsabilidad de los mayores que permiten el uso de la pólvora. Podemos ser felices y celebrar sin pólvora”.

“La estrategia aborda las tensiones culturales identificadas en el territorio, que buscan empoderar a padres y adultos para que dejen de minimizar el peligro y se conviertan en los principales protectores de los menores; humanizar el riesgo conectando con historias reales para entender que un accidente no es una tragedia ajena, sino un descuido que puede evitarse con empatía y atención; y promover el cuidado del entorno, integrando un mensaje ambiental en el que la celebración también incluya el respeto por los animales y los ecosistemas locales, afectados directamente por las explosiones”, explicó la funcionaria.