La iniciativa ‘Yo me divierto sin pólvora en Navidad’ llegó a la Aldea Mágica de Riohacha, un espacio que cada noche reúne a cientos de familias guajiras que asisten para compartir, divertirse y escuchar la novena junto a sus hijos.

Este escenario se convirtió en el lugar ideal para seguir posicionando el mensaje de prevención y sensibilización frente al uso de la pólvora durante la temporada decembrina.

A través de actividades pedagógicas y dinámicas diseñadas para los niños, la campaña logró integrar el mensaje de cuidado dentro de la experiencia navideña, promoviendo de forma clara la importancia de evitar el uso de pólvora en menores y de asumir la prevención como una responsabilidad familiar.

La jornada estuvo acompañada por un show de los personajes del video juego animado Mario Bross, que captó la atención de los más pequeños y permitió explicar, de manera lúdica y cercana, por qué la pólvora representa un riesgo y no debe formar parte de los juegos infantiles.

De manera paralela, la iniciativa realizó acciones de sensibilización en el Mercado Viejo, donde se ha dialogó con comerciantes, padres de familia y ciudadanía en general sobre los riesgos del uso ilegal de la pólvora y la importancia de proteger la vida y la integridad de los niños.

Estas acciones hacen parte de una estrategia que se desarrolla la administración departamental a través de la secretaría de gobierno, liderada por el secretario Misael Velásquez, en todos los municipios de La Guajira, con el propósito de mantener presente un mensaje sencillo y directo: la Navidad se vive mejor cuando se cuida a la niñez y se celebran las fiestas con responsabilidad y en familia.

