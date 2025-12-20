El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional Guajira adelanta un proceso de construcción un diseño curricular académico con enfoque técnico e intercultural, desarrollado de manera articulada con la comunidad arhuaca, como parte de un proyecto nacional que involucra a las regionales La Guajira, Cesar y Magdalena.

Para la Regional Guajira, este proceso se centrará en la cosmovisión del pueblo arhuaco, en el que la artesanía se concibe como una expresión integral de la identidad cultural, la espiritualidad, la lengua y los saberes ancestrales del territorio.

El diseño contempla componentes de comunicación, identidad cultural y formación técnica, orientados a los procesos de elaboración de piezas artesanales tradicionales como mochilas, vestuario y otros elementos representativos de la cultura arhuaca.

“No estamos haciendo un diseño para intervenir desde la occidentalidad, sino un proceso formativo desde la propia identidad cultural de la comunidad arhuaca, dirigido por ellos y para ellos”, afirmó Jaime Cuello, coordinador misional del Sena Regional Guajira“

Un elemento relevante del proceso es que los instructores serán miembros de la misma comunidad, postulados por sus propias autoridades, garantizando que la formación se desarrolle desde el territorio y con pleno respeto por su identidad cultural. “No se concibe un trabajo con la comunidad arhuaca sin que ellos estén involucrados. Los instructores serán de su propio territorio”, señaló Cuello.

Desde el enfoque del diseño curricular, la formación también busca que la comunidad reconozca el valor de sus saberes y su cultura como una oportunidad propia, fortaleciendo sus capacidades y abriendo la posibilidad de avanzar, si así lo decide la comunidad, hacia iniciativas de emprendimiento construidas desde su identidad y no impuestas desde afuera.

Con este proceso, el Sena Regional Guajira reafirma su compromiso con una formación pertinente, intercultural y construida desde el territorio, que contribuye al fortalecimiento cultural y al desarrollo de capacidades de las comunidades indígenas, respetando su cosmovisión y sus formas propias de aprendizaje.