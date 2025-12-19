Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio El Bosque, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, luego de registrado un tiroteo en la tarde de este viernes 19 de diciembre en un punto donde suelen reunirse mototaxistas para esperar pasajeros.

Todo sucedió en la calle 69G con carrera 9G a eso de las 2:15 de la tarde, mientras permanecían en el sitio varios motorizados.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que a ese lugar llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas y atacaron a las personas que estaban en sitio, ocasionándoles heridas de proyectil de arma de fuego a Deivy Alberto De Armas Martínez, Wilson Junior Montes Díaz y a Jorge Eliécer Mercado Sandoval.

Tras el acto criminal, los agresores salieron a toda velocidad del sitio, pero la comunidad empezó a perseguirlos hasta que lograron reducir y a atrapar a dos de los presuntos autores. Estos fueron identificados como Carlos Arturo Ospino Altamar y Jorge Mario Pico Escobar.

Entretanto, los heridos fueron trasladados hasta centros asistenciales del suroccidente y en uno de estos se presentó el deceso de Deivy De Armas Martínez. Mientras que a los otros lesionados les ordenaron remisiones a centros asistenciales de mayor nivel.

La institución armada confirmó que se adelanta una investigación por este nuevo hecho de sangre, el cual se asoció de manera preliminar a posibles retaliaciones entre estructuras criminales que operan en la zona.

Sobre uno de los capturados, en este caso Jorge Mario Pico Escobar, se informó que presenta cinco anotaciones judiciales por homicidio; porte ilegal de armas de fuego; hurto y porte de estupefacientes.