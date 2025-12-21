Pese a las estrategias y los esfuerzos que las autoridades locales y departamentales adelantan para evitar el uso de la pólvora, en el Atlántico y Barranquilla ya aumentaron los casos de quemados en comparación con 2024.

A corte del 20 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó un total de 70 casos para el Distrito y los municipios. En el Atlántico, se han registrado 36 casos, un 16,1 % más que en el 2024, que hasta esta fecha reportaban 31 quemados.

Este año, se han presentado 12 casos en Soledad, 5 en Santo Tomás y 4 en Sabanagrande. Mientras que Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan registran dos casos, respectivamente. Por su parte, en Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí se ha registrado un caso en lo corrido del mes.

En cuanto a Barranquilla, el INS indicó que se han presentado un total de 34 personas afectadas, lo que representa un aumento del 47,8 % en comparación con el 2024, cuando se contabilizaban 23 lesionados.

A nivel país, el INS reportó 610 casos, lo que representa una variación del 18,9 %, ya que el año anterior se presentaron para esta misma fecha 513 quemados. Hasta el momento, la entidad aún no notifica muertes por pólvora.

Frente a este panorama, la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, reiteró el llamado a no manipular este tipo de elementos que atentan contra la salud en medio de la temporada decembrina.

¿A qué se debe el aumento de casos?

Es de anotar que este incremento en el número de quemados en la capital del Atlántico tendría relación con la celebración del campeonato de Junior, teniendo en cuenta que el martes 16 de diciembre –que se jugó la final del FPC– se contabilizaron 7 lesionados, mientras que el miércoles 17 se contabilizaron tres más.

El mayor número de casos que se ha reportado, hasta el momento, corresponde al 8 de diciembre, cuando se contabilizaron 15 hechos, 3 más que el año anterior.

Controles de autoridades

A principios de mes, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana anunciaron el Plan Navidad 2025. Esta estrategia integral está especialmente centralizada en prevenir el uso y comercialización ilegal de la pólvora.

Durante el evento, fueron enfáticos en que los controles se fortalecerán para brindar un mayor bienestar a las comunidades. En su momento, el jefe de la Oficina para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay, indicó que ofrecerán recompensas de hasta 2 millones de pesos para quienes denuncien la venta ilegal y uso de pólvora.

Asimismo, informó que han incautado una tonelada de estos artefactos pirotécnicos en 10 operativos.

“Es una tonelada menos que se va a comercializar en las calles de nuestra ciudad y que no va a llegar a las manos de nuestras niñas, niños y adolescentes que son nuestra prioridad en estas festividades de fin de año”, manifestó Turbay.

En esta misma línea, el funcionario invitó a la ciudadanía a reportar los casos de uso y venta ilegal a la línea 123.

A su turno, Stephanie Araujo Blanco, secretaria distrital de Salud, fue enfática al decir que “queremos insistir en el cuidado de los niños; no existe pólvora inofensiva, estos elementos explosivos y manipulados por personas inexpertas causan quemaduras graves, mutilaciones, intoxicaciones y pérdida de visión y oídos”.