A pesar de los diversos esfuerzos que realizaron las autoridades distritales y departamentales para hacer frente al uso y compra ilegal de pólvora, este 2025 los casos aumentaron significativamente en comparación del 2024. Las campañas de sensibilización, las medidas de seguridad y los controles severos no lograron impedir que en el 2025 se registraran un total de 96 casos de personas quemadas por pólvora en el Atlántico.

En municipios del departamento se reportaron 55 habitantes afectados por dichos artefactos pirotécnicos. Soledad figura como el territorio con más casos, presentando 20; le sigue Santo Tomás con 6; Malambo, Sabanagrande y Santa Lucía con 4 cada uno; Galapa, Palmar de Varela y Suan con 3; Puerto Colombia con 2 casos, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Repelón, Polo Nuevo y Usiacurí registraron un (1) caso en sus territorios.

Esta cifra representa un aumento del 45,9% en comparación del 2024, año en el que el departamento presentó 37 personas quemadas.

Es de señalar que la noche del 31 de diciembre y la madrugada del Año Nuevo se presentaron 5 nuevos casos de lesiones por pólvora. Entre estos se encuentra un menor de edad lesionado en el municipio de Galapa.

Del total de afectados, 13 son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, y 42 corresponden a adultos. Y en cuanto a las personas mayores de edad lesionadas, 31 se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Ante este panorama, la administración departamental insistió en la responsabilidad de padres, madres y cuidadores frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes, recordando que la pólvora “no es un juego y que su manipulación por parte de menores constituye un riesgo grave para su integridad física”.

Asimismo, la secretaria de Salud encargada del Atlántico, Leonor Pérez Blanco, subrayó la importancia del autocuidado en la población adulta, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos registrados están asociados al consumo de alcohol.

“Mezclar bebidas alcohólicas con la manipulación de pólvora multiplica el riesgo de accidentes. La gran mayoría de los adultos lesionados estaban bajo los efectos del alcohol y hoy reciben atención médica. El llamado es claro: no manipular pólvora y celebrar de manera responsable”, indicó.

En cuanto a Barranquilla, hubo un aumento del 24,2% en comparación del 2024, en donde hubo 33 casos. Este 2025, la capital del Atlántico registró 41 afectados por pólvora. Además, entre el 31 y la mañana del 1 de enero, se presentaron 4 lesionados.

Por otra parte, la ciudad también presentó 3 casos por intoxicación de fósforo blanco: entre los afectados se encuentra una bebé de 1 de edad, y dos niños también menores de 8 y 5 años.

Cabe recordar que este miércoles 31 de diciembre la Alcaldía de Barranquilla reiteró que en el Distrito está prohibido el uso, la comercialización y el transporte de pólvora, por lo que se invitó a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y dando cumplimiento a la normativa vigente, haciendo énfasis en que estas prácticas afectan tanto a las personas como a los animales.

Asimismo, el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, realizó un llamado a la ciudadanía: “Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en unión familiar, al calor del hogar disfrutando de las fiestas sin utilizar la pólvora. No queremos ningún quemado en este fin de año”.

En la región

Con respecto a otros departamentos de la región Caribe colombiana, en Bolívar disminuyeron los casos al presentar este 2025 un total de 24 lesionados; Magdalena aumentó un 3,6% al registrar 29 casos (uno más, en comparación del año anterior); Cesar, con 35 afectados; los lesionados en Córdoba también disminuyeron con 49, y asimismo La Guajira descendió con 11 casos, un -42,1% en comparación del año anterior.

En esta misma línea, Sucre presentó 19 personas afectadas, un -9,5% en contraste al 2024, en donde tuvo 21 reportes. No obstante, la celebración de fin de año dejó doce personas quemadas con pólvora, entre ellos tres menores de edad.

De acuerdo con el informe de las autoridades del sector salud, el martes 30 de diciembre un adulto mayor de 67 años sufrió quemaduras de segundo grado al manipular un tote. Este caso se registró en el municipio de San Marcos.

Además, este nuevo 2026 registra los dos primeros quemados en Sucre. Se trata de un niño de 14 años que presenta quemaduras de grado uno causadas por una carpeta. Este hecho ocurrió la madrugada de este jueves 1° de enero en el municipio de Toluviejo, mientras que en este misma municipalidad también se quemó con una carpeta un hombre de 43 años.