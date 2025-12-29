Con el paso de los días se conocen nuevos detalles sobre el caso de Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana, que permanece en poder de las autoridades en Reino Unido, quien es señalada de la muerte de dos menores por envenenamiento con talio.

La mujer de 54 años fue pedida formalmente en extradición por el gobierno colombiano para que responda por las acusaciones en su contra realizadas por la Fiscalía General de la Nación sobre el supuesto suministro de frambuesas cubiertas de chocolate –contaminadas con talio– a las adolescentes de 13 y 14, quienes fallecieron horas después en centros médicos de la ciudad de Bogotá por envenenamiento con la sustancia toxica.

Vale recordar que el pasado 16 de diciembre las autoridades de Londres rescataron a Guzmán Castro del río Támesis, al parecer, en un intento de atentar contra su vida.

Ahora se conoció que el gobierno colombiano ya tiene identificado el hospital universitario del sur de Londres donde permanece internada la empresaria. Según información revelada por ‘El Tiempo’, el centro médico se encuentra a unos 20 minutos del punto donde la mujer fue rescatada, lo que provocó que su detención se diera bajo la Ley de Salud Mental del Reino Unido.

Fiscalía afirma que Zulma Guzmán evadió a las autoridades

De acuerdo con la Fiscalía, la empresaria tenía pleno conocimiento sobre el proceso judicial en su contra lo que motivó su salida del país. Las autoridades colombianas establecieron que la mujer Primero estuvo en Argentina, luego en Brasil, después a España y finalmente aterrizó en Inglaterra, donde fue hallada.

Los documentos revelados por el medio capitalino indican que el pasado 3 de abril de 2025 – un día antes de la muerte de las menores – Guzmán Castro habría coordinado el despacho de la fruta adulterada. Recordemos que cuatro personas consumieron el alimento envenenado, entre ellas las dos adolescentes muertas, mientras que las otras dos personas enfrentan graves condiciones de salud.

La Fiscalía 100 de la Unidad de Vida, a cargo de Elsa Cristina Reyes, indica que la empresaria no ha confesado la verdad y aseguró que esta habría eliminado rastros digitales para evitar ser localizada en su recorrido por dos continentes.

Asimismo, ‘El Tiempo’ conoció que la empresaria contactó al menos a dos abogados para consultar por qué no podía obtener certificados de antecedentes.

Por su parte, se estableció que la mujer eliminó sus redes sociales y página web, acción con la que presuntamente habría intentado borrar su rastro.

Medios británicos afirman que Guzmán habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional -o ‘Notificación Roja’- por parte de la Interpol emitida a principios de este mes.

La ruta de Zulma Guzmán para escapar de Colombia y llegar a Londres

Las autoridades colombianas detallaron que mediante un análisis de información técnica se logró reconstruir el recorrido de Guzmán Castro fuera del país.

“Las autoridades del Reino Unido habían emitido una orden de arresto, luego de establecer por parte de la policía británica y colombiana la presencia de esta mujer en su país en atención a la solicitud de captura elevada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL”, se lee en un comunicado de la Interpol Colombia.

Se agrega: “El día martes 16 de diciembre se logra dar con la ubicación de la señora Zulma Guzmán Castro en la ciudad de Londres. De acuerdo con la información aportada por las autoridades londinenses e INTERPOL Reino Unido, fue confirmado que ese día, hacia las 06:45 am, la Policía Metropolitana de Londres recibió un reporte de que una ciudadana se encontraba en situación de angustia en inmediaciones del puente de Battersea. La Unidad de Policía Marítima recuperó a la mujer del agua a orillas del río Támesis a las 07:14 am, siendo trasladada a un centro hospitalario, donde se determinó que sus lesiones no eran mortales ni generaron afectaciones permanentes. Actualmente, permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido”.

Solicitud de extradición de Zulma Guzmán

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, reveló que las autoridades del Reino Unido no han dado la autorización para que la empresaria sea extraditada a Colombia.

“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo el funcionario.

Asimismo, afirmó que se espera que Guzmán Castro pise territorio colombiano antes de finalizar el año 2025; sin embargo, se está a la expectativa de los recursos que instaure la defensa.

“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, sostuvo.

La muerte de las menores por envenenamiento con talio

La primera niña que comenzó a sentir los síntomas fue Emilia, el mismo día que consumieron las frambuesas, el pasado 4 de abril de este año. La hoy fallecida empezó a presentar síntomas como vómitos, malestar general, adormecimiento y dificultad para respirar.

Ante el agravamiento de su salud, Emilia fue conducida a la Fundación Santa Fe en la madrugada del 5, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos la niña falleció cuatro horas después de ingresada.

La otra víctima murió dos días después tras haber sido ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos junto a otra amiga, Gabriela, quien sí logró reponerse de las complicaciones producto del talio.