Previo a su salida del comando general de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Hernando Cubides entregó su balance de lo que se logró en la institución durante un año y cinco meses que duró al frente de la institución.

“En 2025 incrementamos la ofensiva militar en 25 % frente al año anterior. Con valentía y disciplina nuestras tropas sostuvieron 563 combates en todo el territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia”, comenzó diciendo el almirante.

Asimismo, precisó que se desarrollaron operaciones conjuntas “de alta precisión, siempre ajustadas a la ley” las cuales dejaron como resultado la neutralización de 13.971 integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel.

El saliente comandante aseguró que las Fuerzas Militares lograron la recuperación de 430 menores del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de grupos armados ilegales capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares; y 85 más que se entregaron de manera voluntaria.

“Estos resultados estratégicos son producto del fortalecimiento de la inteligencia, la correcta aplicación de la doctrina, el cumplimiento riguroso de la ley, el ajuste permanente al planeamiento operacional y la integración efectiva de capacidades conjuntas. Pero, sobre todo, son fruto de la valentía y compromiso de nuestros Soldados, Marinos y Aviadores, quienes defienden con entrega absoluta la soberanía, la seguridad y el bienestar de cada colombiano”, afirmó.

El almirante Francisco Hernando Cubides sale de la comandancia de la institución castrense tras un año y cinco meses luego de haber sido nombrado a principio de julio de 2024.

Su reemplazo será el general Hugo Alejandro López Barreto quien llega tras una serie de cambios en la cúpula militar anunciada por el presidente Gustavo Petro el pasado sábado.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, también dejará su cargo. Para él, el mandatario solo tuvo palabras de agradecimiento: “Ha sido usted un general y un ser humano decente, respetuoso de los derechos de la gente. “ave” generales que sirven al pueblo y la constitución y a nadie más. Generales de la vida y la libertad”.