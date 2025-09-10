El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, ha estado adelantando una agenda en Estados Unidos, que incluye reuniones con representantes de los partidos demócratas y republicano con miras a la certificación antidrogas de Estados Unidos para Colombia.

De acuerdo con Blu Radio, la idea de Cubides es mostrar los resultados de la lucha antidrogas de Colombia, de cara a la decisión del Gobierno de Donald Trump en cuanto a la certificación. Agrega el medio que el comandante ya se reunió con Gary J. Palmer, representante del Partido Republicano, y con Brad S. Schneider, representante del Partido Demócrata.

El medio nacional también mencionó que Cubides este miércoles 10 de septiembre tuvo una conferencia en el Colegio Interamericano de Defensa, dirigida a alumnos de diferentes países de la región.

El mismo comandante Cubides, por medio de sus redes sociales, compartió fotografías y videos de la conferencia.

#AEstaHora en #Washington dirijo una conferencia sobre la lucha que sostiene Colombia contra el delito transnacional del narcotráfico ante alumnos del Colegio Interamericano de Defensa. pic.twitter.com/LjCzqWYrqs — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) September 10, 2025

Este mismo miércoles se estaría reuniendo con los congresistas Ryan E. Mackenzie (Partido Republicano) y Gregory J. Landsman (Partido Demócrata).

Hay que recordar que, pese a la cooperación de ambos países en la lucha antidrogas, la decisión, que se dará a conocer el lunes 15 de septiembre, es del Gobierno de Trump.