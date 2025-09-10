Luego de que se conociera que la Fiscalía radicó una audiencia de imputación de nuevos cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, el exdiputado del Atlántico habló sobre su caso y se despachó nuevamente contra el proceso judicial que adelanta el ente acusador.

En diálogo con Caracol Radio, el hijo del presidente Gustavo Petro insistió en que su caso es un “montaje judicial”, que no se piensa “volar” y que lo único que quieren es volver a capturarlo ad portad de una elección, como ocurrió en 2023. Además, reveló lo que le dijo el jefe de Estado luego de conocer esta nueva decisión de la Fiscalía.

“Me quieren volver a capturar como lo hicieron en el 2023 ad portas de una elección. En ese año el fiscal Mario Burgos se inventó, se creó una fuente falsa para poder capturarme", señaló Petro Burgos arremetiendo nuevamente contra el funcionario que estaba a cargo de su proceso.

Añadió que “ya estamos as portas de unas elecciones y nuevamente quieren imputarme. Nuevamente me quieren capturar y aquí hay un trasfondo político como lo hubo en el 2023″.

Reiteró que esta nueva imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público tiene “fines políticos”, ya que insinuó que esta se dio por presión de la precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Vicky Dávila, precandidata presidencial, anunció a través de sus redes sociales que la Fiscalía me había radicado una solicitud de imputación. Lo curioso es que a esa hora no habían radicado nada, después en horas de la tarde publica una foto en donde la Fiscalía en el documento menciona que a las 2 de la tarde habían radicado la imputación, claro que hay fines políticos, ¿por qué una precandidata presidencial tiene acceso a esa información que solamente la tiene la fiscal del caso?, ¿será que la precandidata presidencial habla con la fiscal del caso?“, aseveró en diálogo con dicho medio.

Asimismo, aseguró que hasta el momento él ni su abogado han sido notificados de esta nueva imputación. Sin embargo, EL HERALDO pudo confirmar que esta ya se radicó y se está a la espera de definir la fecha de la diligencia.

Sobre los hechos que relaciona la Fiscalía: cinco contratos celebrados a través de la Fundación Conciencia Social(Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, por más de$3.000 millones, Petro Burgos aseguró que no tiene ninguna relación con la fundación.

“Yo ni siquiera conozco a representante legal. Nunca he tenido una relación con ellos”, afirmó.

“No me voy a volar”

Durante la entrevista, que duró más de 40 minutos, Petro Burgos afirmó que enfrentará la justicia y no se piensa “volar”.

“Yo siempre he dado la cara y siempre he asistido a todas las audienciaa que me han convocado. Siempre he estado ahí a diferencia de otras personas que ni siquiera van a la audiencia entonces(...)Yo no me voy a volar como se ha volado gente de derecha, como se ha volado gente de izquierda”, afirmó.

Insistió y confió en su inocencia: “Estoy completamente seguro de mi inocencia y de que vamos a ganar en juicio. No en redes sociales, no en los medios de comunicación. Vamos a ganar en el juicio y voy a salir absuelto”.

La conversación con su padre, el presidente Petro

Aunque no ahondó mucho en el tema ni dio mayores detalles, el exdiputado del Atlántico confirmó que habló con su padre, el presidente de la República, luego de conocerse la nueva imputación de cargos.

“Con mi papá hemos tenido en los últimos años una relación mucho más estrecha.Su papel de abuelo es fenomenal. Él, por cuestiones de la vida, conmigo, no estuvo en momentos puntuales, pero con mi hijo sí lo ha estado, y eso para mí es bastante valioso”, relató.

Y sobre la conversación aseguró que el jefe de Estado le dijo: “Hay que luchar, que tengo que aprender de él, de ser un luchador”, finalizó.