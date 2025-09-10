El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, llegó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia para declarar sobre el expediente que vincula a 6 congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el escándalo de la entidad.

Abogado de Olmedo entrega a la Corte pruebas que salpicarían a Ricardo Bonilla con corrupción en la Ungrd

Previo a esa diligencia, el exfuncionario envió una carta al alto tribunal reiterando “de manera firme y categórica” su “voluntad de continuar compareciendo ante cualquier requerimiento de las autoridades judiciales”.

Sin embargo, en esta misiva lanza duros reclamos al presidente de la República Gustavo Petro, asegurando que el jefe de Estado le puso “precio a su cabeza”.

“En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial realizada desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó públicamente de “traidor de la izquierda”, lo cual, además de constituir una grave estigmatización pública, equivale a poner precio a mi cabeza“, se lee en la misiva.

Añadió que esa expresión “adquiere una connotación especialmente peligrosa si se tiene en cuenta mi pasado como exmiembro del movimiento M-19, donde la figura del “traidor” era castigada con la muerte".

Por esto, Olmedo asegura que dicha declaración “generó una ola de rechazo y odio que ha puesto en altísimo riesgo mi integridad física y la de mi familia”.

Cortesía

Cortesía

Vale mencionar que el pasado 15 de julio, en una alocución, el primer mandatario señaló: “Tiramos 87 casi 88 [billones], ¿a dónde se va a parar la plata? La diferencia ahí nomas da 2,71 billones que no aparecen. El vagabundo del señor Olmedo (López), vampiro de los pobres, y traidor del progresismo y del pueblo de Colombia, se tumbó 26.000 millones".

En otro aparte de la carta, Olmedo López también cuestionó a “altos funcionarios del Gobierno nacional” que, según él, emiten “juicios de valor”.

“De manera reiterada, y a través de redes sociales y otros canales oficiales, el señor Presidente de la República y altos funcionarios del Gobierno Nacional han hecho referencia a mi caso, emitiendo juicios de valor que agravan el riesgo en el que me encuentro”, añade.

En ese sentido afirmó que “esta exposición mediática irresponsable ha repercutido directamente en mi seguridad y la de mi familia, amigos y personas cercanas. Así mismo afectando la imparcialidad e independencia de la justicia”.

Soborno y amenazas

En la misiva, el exdirector de la Ungrd también reveló que ha sido víctima de amenazas y millonarios sobornos con el propósito de que guarde silencio o cambie sus declaraciones.

“He sido objeto de intentos de soborno con el propósito de guardar silencio o modificar mis declaraciones. En concreto, me fue ofrecida la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) con el fin de alterar la verdad procesal”, señala.

Sobre las amenazas dijo que el propósito era el mismo: “que calle o mienta. Dichas amenazas han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General. Estas acciones, sin duda, configuran una grave vulneración a mi derecho fundamental a la seguridad personal, así como a la de mi núcleo familiar”.