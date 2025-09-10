La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, presentó este miércoles varios folios con pruebas que comprometerían al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en su presunta participación en hechos de corrupción dentro de la entidad.

Bonilla está acusado de haber tratado de sobornar a varios congresistas, por lo que la defensa de Olmedo entregó al magistrado Misael Fernández una serie de evidencias que ratificarían dichas acusaciones sobre este entramado de corrupción, en la entrega de carrotanques con agua potable para La Guajira.

Pudo conocerse, que el abogado José Luis Moreno llegó a la Corte con tres carpetas que incriminarían a Ricardo Bonilla en el caso de soborno a testigos, entre los que está el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Suministrada Folios con pruebas que incriminarían al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en casos de corrupción dentro de la Ungrd.

De igual manera, en la mañana de este 10 de septiembre, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, llegó a la Corte Suprema de Justicia para declarar sobre el expediente que vincula a 6 congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quienes habrían recibido proyectos a cambio de favorecer los créditos del Gobierno.

Cabe recordar, que en medio de las versiones que señalan al exministro de Hacienda de haber abandonado el país, Ricardo Bonilla desmintió que se encuentre fuera de Colombia y aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades judiciales en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La situación jurídica de Bonilla se ha visto comprometida luego de que la Fiscalía General de la Nación formalizara un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien ahora figura como testigo clave en el caso.

Benavides firmó una matriz de colaboración en la que, según revelaciones periodísticas, involucraría directamente a su exjefe en maniobras irregulares para favorecer intereses del Gobierno en el Congreso.