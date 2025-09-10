La búsqueda llegó a su fin. Siendo las 7:22 a. m. de este miércoles 10 de septiembre, los habitantes del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que permanecía flotando en las aguas del río Magdalena.

Leer más: Autoridades identifican a adolescente asesinado a balazos en Baranoa

Se trata de Jesús David Padilla Soto, un hombre de 29 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde hacía dos días, exactamente el pasado 8 de septiembre.

De acuerdo con los habitantes del sector, estos divisaron al cadáver a la altura de la calle 106 cerca de Bocas de Ceniza, por lo que rápidamente alertaron a las autoridades sobre la trágica novedad.

Tras comprobar los rasgos físicos y las prendas que vestía el fallecido, familiares confirmaron que se trataba de Padilla Soto.

Un allegado de la víctima reveló a EL HERALDO que el hombre de 29 años había sido visto con vida por última vez el pasado lunes, cuando salió de su residencia, ubicada en el barrio Manuela Beltrán de Soledad.

Por medio de varias publicaciones sus familiares y amigos lo buscaban con gran preocupación: “Jesu es un pelao amable, respetuoso, trabajador, sin vicios ni problemas…lo hemos estado buscando por todas partes y no encontramos noticias de él, cualquiera que lo haya visto en estos dos dias por favor no dude en comunicarse… la última vez que lo vieron fue en su casa en Manuela Beltrán, vestía una camisa negra, mocho negro y unos tenis blancos”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se están realizando las coordinaciones necesarias con personal de la Armada Nacional para llevar a cabo la recuperación del cuerpo mediante el uso de un bote especializado.

Posteriormente, el cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal para comprobar si el cadáver registraba heridas.