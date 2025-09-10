Durante la noche de este martes 9 de septiembre se registró un atentado sicarial dejó como saldo un menor de edad muerto tras ser asesinado a balazos por dos sicarios en moto.

El hecho de sangre tuvo lugar en el barrio Góngora, ubicado en el municipio de Baranoa.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Santiago José Natera Delgand, de 17 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 8:20 p. m., Natera Delgado se encontraba en la carrera 16 con calle 15. De un momento a otro, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó tres mortales disparos en diferentes partes del cuerpo, para posteriormente huir junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Luego de haber sido baleado, el adolescente de 17 años quedó tendido en la arena, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

Tras el ataque, la comunidad alertó a las autoridades, quienes al cabo de varios minutos se trasladaron hasta el sitio. El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver para posteriormente trasladarlo hasta la morgue de Medicina Legal.

La Policía del Atlántico, en cabeza de un equipo de investigadores de la SIJÍN adelantan labores de campo con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.