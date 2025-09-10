Con motivo de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a Barranquilla este miércoles 10 de septiembre, y por motivos de seguridad, la Alcaldía distrital ,a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció una serie de restricciones que estarán vigentes desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, o hasta que finalice la agenda oficial del mandatario.

Lea más: Por obras en la vía, la calle 72 estará cerrada hasta el 1 de noviembre

Entre las medidas se encuentran:

Prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos.

Prohibición de cargue y descargue de mercancías.

Prohibición de circulación de motocicletas con acompañante, hombre o mujer.

Prohibición de transporte de escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas domiciliario y recipientes que contengan líquidos inflamables.

Prohibición de transporte de personas en platones, carrocerías, partes externas de vehículos o vehículos de tracción animal.

Prohibición de estacionamiento sobre andenes, zonas verdes o en cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.

Prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Ver más: “Prefiero negociar cuando estén arrodillados”: Char sobre diálogo con grupos delincuenciales

Zona de aplicación

El cuadrante vial comprende la Vía 40, calle 78, avenida del Río, calle 72, carrera 54, calle 58, carrera 60 y calle 80, así como los siguientes puntos de cierre:

Calle 72 con Vía 40.

Calle 72 con la avenida del Río.

Pabellón de Cristal.

Calle 78 con la avenida del Río.

Calle 78 con Vía 40.

Uso de drones

Se prohíbe el vuelo de aeronaves no tripuladas (drones) en un radio de 2 kilómetros alrededor del Pabellón de Cristal desde las 4:00 de la mañana de este miércoles hasta las 7:00 de la noche o hasta el cierre de los actos presidenciales.

Lea también: Distrito y Gobernación, dispuestos a asumir operación del servicio de energía en el Atlántico

Importante:

Suspensión de permisos: Durante la vigencia de las restricciones establecidas no se podrán utilizar los permisos otorgados por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial relacionados con circulación, estacionamiento, cargue o descargue.

Restricciones de estacionamiento: las restricciones de estacionamiento se aplicarán conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital No. 0477 del 29 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se regula el estacionamiento de vehículos en vías del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, el cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial: www.barranquilla.gov.co/transito.

Sanciones: las personas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas conforme al artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.