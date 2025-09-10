Con motivo de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a Barranquilla este miércoles 10 de septiembre, y por motivos de seguridad, la Alcaldía distrital ,a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció una serie de restricciones que estarán vigentes desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, o hasta que finalice la agenda oficial del mandatario.
Entre las medidas se encuentran:
- Prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos.
- Prohibición de cargue y descargue de mercancías.
- Prohibición de circulación de motocicletas con acompañante, hombre o mujer.
- Prohibición de transporte de escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas domiciliario y recipientes que contengan líquidos inflamables.
- Prohibición de transporte de personas en platones, carrocerías, partes externas de vehículos o vehículos de tracción animal.
- Prohibición de estacionamiento sobre andenes, zonas verdes o en cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.
- Prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Zona de aplicación
El cuadrante vial comprende la Vía 40, calle 78, avenida del Río, calle 72, carrera 54, calle 58, carrera 60 y calle 80, así como los siguientes puntos de cierre:
- Calle 72 con Vía 40.
- Calle 72 con la avenida del Río.
- Pabellón de Cristal.
- Calle 78 con la avenida del Río.
- Calle 78 con Vía 40.
Uso de drones
Se prohíbe el vuelo de aeronaves no tripuladas (drones) en un radio de 2 kilómetros alrededor del Pabellón de Cristal desde las 4:00 de la mañana de este miércoles hasta las 7:00 de la noche o hasta el cierre de los actos presidenciales.
Importante:
Suspensión de permisos: Durante la vigencia de las restricciones establecidas no se podrán utilizar los permisos otorgados por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial relacionados con circulación, estacionamiento, cargue o descargue.
Restricciones de estacionamiento: las restricciones de estacionamiento se aplicarán conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital No. 0477 del 29 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se regula el estacionamiento de vehículos en vías del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, el cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial: www.barranquilla.gov.co/transito.
Sanciones: las personas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas conforme al artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.