La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que desde este miércoles 10 de septiembre y hasta el 1 de noviembre la calzada occidental de la calle 72 estará cerrada en sentido norte – sur, por el avance de obras en la vía.

Leer también: “Prefiero negociar cuando estén arrodillados”: Char sobre diálogo con grupos delincuenciales

La entidad explicó que las obras se adelantarán por fases independientes, es decir, una vez habilitado un tramo o sección entre las carreras 38 y 39 se procede al cierre del siguiente tramo de la carrera 39 a la carrera 41 y así sucesivamente. Agregó que las carreras en las intersecciones quedan habilitadas.

Desvíos

Por este tema, la Secretaría dio a conocer los desvíos que se estarán aplicando por el cierre de la calle en cuestión.

Quedará habilitado el contraflujo en la calzada oriental en sentido sur-norte.

Se les recomienda a los conductores utilizar la calle 70 como opción para los desplazamientos en sentido norte-sur.

Se les recomienda a los conductores utilizar la calle 70B como opción para los desplazamientos en sentido sur – norte.

Es importante establecer que el cierre de la calzada occidental de la calle 72 durante las obras abarcará desde la carrera 38 hasta la carrera 54.

Desde la carrera 43 también el cierre será por fases, una vez habilitado un tramo o sección entre las carreras 43 y 46 se procederá al cierre del siguiente tramo entre las carreras 46 y 48, y así sucesivamente. Las carreras en las intersecciones quedan habilitadas.

Importante: Distrito y Gobernación, dispuestos a asumir operación del servicio de energía en el Atlántico

Desvíos (Desde la carrera 43)

Queda habilitado el contraflujo de la calzada oriental en sentido sur-norte.

Se les recomienda a los conductores utilizar la calle 70 y la calle 76 para los desplazamientos en sentido norte-sur.

Se les recomienda a los conductores utilizar la calle 70B y la calle 74 como opción para los desplazamientos sur- norte.