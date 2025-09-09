El Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico elevaron una petición al Gobierno nacional para convertirse en los operadores del servicio de energía eléctrica en el departamento.

La solicitud se encuentra sustentada en la situación actual de la empresa Air-e, que se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

“Estamos dispuestos a que el Gobierno nacional nos entregue, si es necesario, la empresa; tenemos los recursos para garantizar el servicio y por eso queremos ser los proveedores del servicio eléctrico del departamento del Atlántico. Estamos esperando una respuesta”, aseguró el alcalde Alejandro Char durante su intervención en el Foro Semana.

El mandatario distrital puso de presente que, en la actualidad, el Distrito se encuentra operando los servicios de acueducto (Triple A) y alumbrado público (Kyena) con gran eficiencia.

A eso agregó que la propuesta fue hecha hace cerca de dos meses y hasta el momento no han tenido respuesta alguna: “Tenemos la experiencia y el entusiasmo para hacerlo, porque nos duele lo que está pasando con la gente”.

En ese sentido, enfatizó que “la población no puede pagar el servicio, primero porque es de muy mala calidad y segundo porque es costosísimo”.

Además, recalcó que “es simplemente voluntad del Gobierno nacional, porque hoy en día está intervenido. Llevan cuatro interventores y el problema sigue. A nosotros nos duele muchísimo”.

Char agregó que esta operación se haría a través de una figura mixta, con participación tanto del Distrito como de la Gobernación.

“Creemos que podemos quitarle un problema al Gobierno nacional si nos entregan el servicio. Estamos dispuestos a sentarnos con un generador, por ejemplo, y comprar energía barata a diez o quince años, poniendo los recursos del departamento y de la Alcaldía de Barranquilla, lo que nos permitiría bajar tarifas y mejorar el servicio”, agregó Char.