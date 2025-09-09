El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, envió un mensaje de confianza a los usuarios de la región Caribe al descartar cualquier posibilidad de que la empresa Air-e regrese a manos de sus antiguos propietarios.

“Air-e no regresará a los antiguos dueños, y mucho menos serán los colombianos quienes paguen las deudas que ellos dejaron. Con decisión política y responsabilidad social, estamos construyendo una salida real y justa para millones de usuarios”, afirmó Palma luego de reunirse con el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, y su equipo técnico.

El pronunciamiento se da en medio de las preocupaciones por la prestación del servicio eléctrico en la región y la estabilidad financiera de la compañía. Según el ministro, el Gobierno nacional está avanzando en una estrategia integral para garantizar la seguridad energética de la Costa y proteger a los usuarios.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la contratación directa de energía para estabilizar tarifas, la subasta pública de las obras del mercado de Air-e con criterios de transparencia, el diseño de una solución empresarial para el saneamiento financiero, el diálogo con la banca y el sector privado para respaldo financiero, y la definición de una agenda regulatoria con la CREG.

Por su parte, el superintendente Felipe Durán informó que se instalarán mesas de trabajo semanales junto al Ministerio de Minas y Energía y otras entidades del Gobierno Nacional, con el fin de tomar decisiones rápidas y efectivas.

“Queremos responder a la urgencia de la Costa Caribe, garantizar la prestación del servicio y proteger a los usuarios que por años han sufrido un suministro deficiente”, señaló Durán.

Con este plan, el Gobierno busca ratificar que la prioridad es la población de la región Caribe, blindando el servicio de energía con criterios de eficiencia, justicia y dignidad.