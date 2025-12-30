Las investigaciones por la muerte de dos menores de edad en el mes de abril de este año por envenenamiento de talio continúan en la Fiscalía General de la Nación. La principal sospechosa es Zulma Guzmán, quien se encuentra detenida en Londres, Inglaterra, bajo cuidado médico, luego de que fuera rescatada del río Támesis.

Guzmán es señalada de enviarle a la familia de las menores fallecidas frambuesas contaminadas con el talio. Dos niñas murieron por consumirlas.

Pero, ahora una nueva investigación en otro caso, que también tiene que ver con envenenamiento con talio, involucra a la misma mujer, de acuerdo a una investigación de la Fiscalía.

De acuerdo a un informe revelado por El Tiempo, la Fiscalía investiga un hecho ocurrido en 2020 sobre otro envenenamiento con talio, que afectó a la madre de una de las menores que perdió la vida.

La mujer fue identificada como Alicia Graham, quien falleció en 2021. El ente acusador no ha determinado si el caso de envenenamiento tiene que ver con la muerte de la mujer.

En el documento de la Fiscalía se señala que Guzmán mantuvo una relación “extramatrimonial” con el padre de una de las menores, identificado como Juan de Bedouth, propietario de la vivienda donde se entregaron y consumieron las frambuesas.

Dicho informe también apunta conductas de Guzmán. Señala que intentó “ubicar un GPS en el vehículo del señor Juan de Bedouth sin su conocimiento y consultó a un clarividente para saber por qué razón, si la esposa de su amante había fallecido, él no quería continuar con la relación sentimental”.

En el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, se reveló que un informe médico señala que la muerte de la mujer y su enfermedad previa podrían estar relacionadas con una intoxicación por talio.

Alicia Graham comenzó a presentar un deterioro notable de su salud en diciembre de 2020, en la época de la pandemia. Ya había superado un cáncer de seno años antes, pero el dolor y malestar aparecieron.

El doctor Julio Portocarrero, médico internista y endocrino, fue quien dio a conocer el informe en Los Informantes.

El especialista explicó en la entrevista que la neuropatía periférica es “una afección de los nervios de las piernas, particularmente que produce unos dolores violentos en miembros inferiores”.

El doctor Portocarrero relató que le manifestó a la mujer: “Mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”.

Por ahora se espera que Zulma Guzmán pueda mejorar en su estado de salud para que pueda ser trasladada de Londres a Bogotá y así empezar con los interrogatorios correspondientes para avanzar en ambas investigaciones.