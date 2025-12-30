La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o ‘El Costeño’, señalado de ser uno de los articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios indican que Arteaga Hernández, en su presunta condición de cabecilla de un grupo delincuencial dedicado al homicidio, el microtráfico y otras actividades ilícitas, habría ordenado el asesinato de un hombre el 15 de junio de 2024. El crimen estaría relacionado con disputas entre organizaciones ilegales por el control del expendio de estupefacientes.

La investigación señala que, para llevar a cabo este hecho, alias Chipi habría contactado telefónicamente a una persona y le ofreció $4 millones de pesos a cambio de ejecutar el homicidio. Posteriormente, se habría reunido con ella en un establecimiento comercial tipo billar, donde ultimó detalles, entregó $2 millones de pesos como anticipo y mostró una fotografía de la víctima.

El día de los hechos, Arteaga Hernández presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio, citó al atacante muy cerca de ese lugar y le entregó un arma de fuego en un vehículo. Horas después, en la madrugada, el homicidio se perpetró en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias Chipi los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados.

El procesado actualmente permanece privado de la libertad en centro carcelario por el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

