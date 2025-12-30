Luego de que Colsubsidio anunciara que no continuará como dispensario de medicamentos, la Nueva EPS dio a conocer a los nuevos gestores farmacéuticos para “garantizar” la entrega de los productos a usuarios en 11 departamentos.

Los nuevos gestores serán: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas.

“Los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los 11 departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados 1.642.000 afiliados, y entre los cuales se destacan; Cundinamarca – Bogotá, Antioquia- Medellín, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, Boyacá, entre otros”, se lee en el comunicado de la Nueva EPS.

La Nueva EPS señala en el escrito que se mantiene trabajando permanentemente para minimizar el impacto de la situación y asegurar que los tratamientos de los afiliados no se interrumpan.

“Esta nueva red se irá acoplando para garantizar una entrega oportuna y sin impacto”, se lee en la misiva.

También agrega la entidad prestadora de salud que los nuevos gestores farmacéuticos ya empezaron la habilitación gradual de los puntos de dispensación “con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de nuestros afiliados".

Hay que recordar que usuarios de Nueva EPS en al Atlántico también se están viendo afectados en cuanto a la entrega de medicamentos, pues algunos gestores aseguran que ya no serán los encargados de la dispensación de los tratamientos. Por ahora la misma prestadora de salud en las sedes de atención al cliente ha manifestado que queda por asignar nuevas farmacias.