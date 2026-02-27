De manera formal, la Fiscalía General de la Nación acusó a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño, por su posible responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el ente investigador, ‘el Costeño’ es señalado de articular el plan criminal perpetrado el 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá cuando el senador adelantaba un mitin político en el marco de la escogencia del candidato único del partido Centro Democrático al que pertenecía.

La Fiscalía señala a Arteaga Hernández, además, de definir los roles que cumplieron los otros implicados antes, durante y después del ataque armado.

“Para esto presuntamente coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad”, precisó el ente acusador.

Alias el Costeño también estaría involucrado en las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que ocurrió el atentado. “Los elementos materiales probatorios indican que habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay y de seguir de cerca la ejecución de la acción criminal”.

Ahora, el procesado, capturado tras una minuciosa persecución el año pasado, deberá responder en juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Por este magnicidio que sacudió al país, la Fiscalía ha vinculado a nueve personas, una de ellas fue condenada mediante preacuerdo y el adolescente que disparó contra la víctima recibió sanción en los términos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).