Este jueves 26 de febrero se retomó la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos, que es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En medio de la diligencia, el abogado Alejandro Carranza, apoderado del exdiputado del Atlántico, pidió excluir del debate probatorio el celular que Daysuris del Carmen Vásquez entregó en marzo de 2023. En este sentido, el jurista aseguró que incluir el dispositivo vulnera garantías procesales.

Por su parte, la Procuraduría manifestó que testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral. El delegado del Ministerio Público explicó que la versión del hijo del presidente no deben ser usada en su contra debido a que no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.

No obstante, señaló que la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba.

“El abogado Alejandro Carranza se equivoca al decir que fue el fiscal Mario Barahona quien hizo la inspección del celular de Day Vásquez. El fiscal Mario Barahona no inspeccionó dicho teléfono móvil, lo hizo Mario Bustos, ahí se equivoca el abogado defensor”, aseguró la fiscal Lucy Laborde.