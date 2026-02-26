Luego de la emergencia climática que ha azotado a varias regiones del país, especialmente al departamento de Córdoba, el Ideam se refirió a lo que se espera para marzo.

Las inusuales precipitaciones de enero y febrero se originaron por distintos fenómenos como el frente frío que puso en alerta a la región Caribe, donde el desbordamiento de ríos agudizó la emergencia, como ocurrió en Montería y distintos municipios de Córdoba.

Nuevo frente frío se debilita y en los próximos días se alejaría del país: Ideam

De hecho, en los últimos días autoridades habían emitido una alerta por el paso de un nuevo frente frío sumado a los efectos del polvo de Sahara. Sin embargo, el Ideam aseguró que dicho fenómeno ya está debilitándose y alejándose del mar Caribe.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se espera que el frente empiece a desplazarse hacia el centro del océano Atlántico en los próximos días.

“Sería prácticamente hacia el centro; es decir, no directamente hacia la zona continental”, expresó Geraldine Vega, meteorólogo de turno del Ideam.

Ahora bien, con respecto a lo que se espera para marzo, la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, sostuvo en el último Consejo de Ministros que se esperan lluvias “por encima de lo normal”.

“Hay comunicaciones sobre condiciones tipo La Niña, pero no hay una declaratoria y de hecho ya los índices internacionales hablan de una transición hasta el fenómeno de El Niño, que también estamos monitoreando y también para el Consejo de Ministros en pleno (...) Lo que quiero resaltar aquí, y es el mensaje que hemos dado, y nuestros boletines de predicción lo siguen mostrando, la próxima semana tendremos una actualización, pero nos sigue mostrando marzo con lluvias por encima de lo normal”, indicó la directora del Ideam.

Añadió que esto no significa que en La Guajira vaya a llover más que en Chocó, “solo que va a llover más de lo que usualmente llueve en la Guajira para un marzo. Entonces, sí, no es una muy buena noticia teniendo en cuenta que seguimos inundados, pero marzo sigue mostrando lluvias por encima del normal y ya se instala la temporada de más lluvias en el país”, indicó.

Comparando marzo del año anterior, la directora del Ideam afirmó que el promedio de lluvias en marzo en las diferentes regiones, podría ser hasta un 41,6 % superior al 2025.