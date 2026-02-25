El clima no está escrito en piedra, y así lo demuestran las dinámicas de los últimos fenómenos meteorológicos que fueron anunciados a principios de semana. El nuevo frente frío que prometía aumentar las precipitaciones en varias regiones del país ya está debilitándose, según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Esta autoridad ambiental proyectó que este sistema se acercara a Caribe colombiano; sin embargo, este miércoles 25 de febrero ya figura como un frente estacionario, lo que indica que se está debilitando.

Asimismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se espera que el frente empiece a desplazarse hacia el centro del océano Atlántico en los próximos días.

"Sería prácticamente hacia el centro; es decir, no directamente hacia la zona continental", expresó Geraldine Vega, meteorólogo de turno del Ideam.

Ante estas nuevas condiciones, se espera que empiecen a disminuir las precipitaciones; no obstante, no descartan que estas podrían seguir manifestándose en algunos sectores del Caribe.

La encargada anunció que se pueden presentar lluvias en el departamento de Magdalena, el norte de Bolívar, el sur del Atlántico y el sur de Córdoba. Incluso, también se prevén hacia la parte norte del departamento del Cesar y en algunos sectores del departamento de Sucre.

Por otro lado, enfatizó que aún persiste una alerta naranja por oleaje y viento, especialmente en San Andrés y Providencia.

“Es importante mencionar que, en relación con los efectos colaterales del paso del frente frío por la parte del Caribe, se mantiene una alerta naranja en la zona marítima, principalmente hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia”, resaltó.

Dimar restringe acceso en playas de SAI

La Dirección General Marítima (Dimar) también informó que los pronósticos meteomarinos indican que sobre el oeste y centro del mar Caribe predominará la incidencia del frente frío.

Por ende, se espera que tenga mayor impacto sobre el sector insular del del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, alcanzando vientos de dirección norte-noreste, con velocidades entre 16 a 24 nudos (30 a 44 km/h).

En esta misma línea, se proyectan alturas de ola significativas entre los 2.3 a 3.0 metros y se espera que sus valores máximos se presenten entre los días martes 24 y miércoles 25 de febrero, con disminución de intensidad de estas condiciones durante el transcurso del mismo miércoles 25.

Por lo anterior, la Capitanía de Puerto de San Andrés anunció la restricción de actividades marítimas recreativas y la operatividad de embarcaciones menores en zonas expuestas de la región insular, como medida preventiva para salvaguardar la vida humana en el mar.