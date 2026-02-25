La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha un nuevo Portal de Trámites y Servicios, una herramienta digital que busca facilitar y agilizar la gestión de procesos virtuales ante el Distrito.

La iniciativa hace parte del propósito de fortalecer la relación con la ciudadanía, meta impulsada por el alcalde Alejandro Char dentro del plan de desarrollo distrital. El nuevo canal está alineado con las disposiciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que regulan y estandarizan los portales web de las entidades públicas.

Le puede interesar: “El Atlántico tiene una gran deuda en materia de bienestar animal”: Juan Camilo Fuentes

En su etapa inicial, el portal concentrará todos los trámites virtuales de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, una de las dependencias con mayor flujo de solicitudes por parte de los usuarios. No obstante, la administración aclaró que esta herramienta no reemplaza el Manual de Servicios y Trámites disponible en la sede electrónica oficial, donde se encuentran tanto los procesos presenciales como los virtuales de todas las dependencias distritales.

Para acceder a la nueva plataforma, los ciudadanos deben ingresar a www.barranquilla.gov.co y seleccionar el botón “Tránsito En Línea”, ubicado en la página principal junto a opciones como Impuesto Predial y Sisbén.

Este aplicativo se suma a los canales de atención que ya tiene habilitados el Distrito. Entre ellos se encuentran el canal presencial en la sede principal ubicada en la calle 34 #43–31 y demás sedes; la línea telefónica 195, disponible las 24 horas del día; el correo electrónico atencionalciudadano@barranquilla.gov.co y notijudiciales@barranquilla.gov.co; así como los canales virtuales como la sede electrónica, el formulario PQRSD y el asistente virtual disponible vía WhatsApp, Telegram y la misma línea 195.

Con esta herramienta, el Distrito busca avanzar en la modernización de sus procesos y brindar una atención más eficiente y accesible a los ciudadanos.

Leer más: Distrito destaca resultados en estrategia de formación e inclusión de ciudadanos para vinculación laboral