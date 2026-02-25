El Distrito de Barranquilla entregó los más recientes resultados del balance realizado a su estrategia de acompañamiento para la vinculación laboral de los ciudadanos, con énfasis en la formación y la inclusión.

Lea más: Con $750 millones de pesos, Gobernación lanza convocatoria de subsidio de transporte universitario en el Atlántico

La Alcaldía señaló que a través del Centro de Oportunidades, se ha consolidado rutas integrales mediante procesos de capacitación, orientación e intermediación laboral, facilitando el acceso a empleo formal para miles de barranquilleros.

En materia de formación, en lo que va corrido del 2026, el Centro de Oportunidades ha ofertado 73 cursos, con 6.292 inscritos y 1.770 personas aprobadas. En la ruta de empleabilidad se cuenta con 5.729 registros totales, 2.545 personas orientadas, 753 empresas gestionadas, 857 vacantes tramitadas, 4.045 hojas de vida remitidas, alcanzando 561 plazas laborales conseguidas y 93 atenciones en territorio.

Durante el 2025, el Centro de Oportunidades reportó 3.495 registros, 1.826 personas orientadas, 507 empresas gestionadas, 788 vacantes, 1.515 puestos de trabajo, 3.908 hojas de vida remitidas, alcanzando 687 plazas laborales conseguidas y 73 atenciones en territorio, cifras que reflejan la continuidad y alcance de la estrategia.

Tras los resultados, el alcalde Alejandro Char afirmó: “Seguimos trabajando en estrategias para consolidar proyectos que fortalezcan la formación del talento humano, con apoyo y formación ajustada a las necesidades del mercado. Estas acciones hacen parte de la ruta que hemos dispuesto para generar más oportunidades, promover el crecimiento empresarial y seguir posicionando a Barranquilla como una ciudad atractiva para invertir y generar empleo, robusteciendo sectores que hoy impulsan nuevas oportunidades laborales para miles de familias”.

Las cifras cobran un verdadero sentido en cada historia que evidencia el beneficio social del programa. Una de esas historias es la de Selene Donado Gómez, persona con discapacidad auditiva, quien hace diez meses acudió al Centro de Oportunidades en busca de empleo. Tras recibir asesoría personalizada, acompañamiento formativo e intermediación laboral, logró vincularse a la empresa Dolmen.

Antes de acceder a esta oportunidad, Selene trabajaba como vendedora ambulante en las afueras de un centro comercial de la ciudad. Hoy cuenta con un empleo formal, estabilidad y un proyecto de vida fortalecido, gracias al acompañamiento constante del Centro de Oportunidades y al compromiso de la empresa privada con la inclusión.

Ahora Selene está desempeñando labores de mantenimiento y cuidado del medioambiente en parques y espacios de disfrute ciudadano, y en recientes semanas ascendió al cargo de Técnico AIU, un logro que además de representar un avance en su proceso laboral, también es un paso firme en los procesos de inclusión laboral en la ciudad. Este ascenso reafirma que el talento no tiene barreras cuando existen oportunidades y compromiso institucional.

“Selene era una vendedora ambulante y hoy tiene un empleo formal y ha logrado ascender. Este es un logro de ella, pero también de toda la ciudad, pasos importantes en inclusión. Invitamos a más empresas del sector privado a sumarse a estas iniciativas”, afirmó Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico.

Lea más: Con $750 millones de pesos, Gobernación lanza convocatoria de subsidio de transporte universitario en el Atlántico

Como Selene, más de 200 personas con discapacidad han sido vinculadas a empresas del sector privado en Barranquilla, consolidando un modelo de inclusión que no solo transforma historias individuales, sino que fortalece el tejido social y productivo de la ciudad.