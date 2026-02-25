En desarrollo de su plan de gobierno y como parte del programa ‘Jóvenes para el Mundo’, la administración departamental liderada por Eduardo Verano anunció la apertura de la convocatoria pública para el Subsidio de Transporte Universitario del primer semestre de 2026.

Lea más: Críticas por presuntas cuotas políticas en la Universidad del Atlántico

La estrategia, que contempla una inversión cercana a los $750 millones de pesos, busca reducir la deserción estudiantil y promover la permanencia de jóvenes en programas de educación superior, técnica y tecnológica en los 22 municipios del Atlántico.

Asimismo, para el periodo 2026-01, el apoyo económico se entregará mediante transferencia directa. En esta ocasión, la Gobernación cubrirá el 40 % del costo total del transporte, de acuerdo con la necesidad de desplazamiento previamente reportada y validada.

Gobernación del Atlántico

El anuncio fue realizado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien reiteró que la juventud ocupa un lugar prioritario dentro de su gestión.

“Estamos cumpliéndole a nuestros jóvenes abriendo nuevamente esta convocatoria que asegura el apoyo para la continuidad de los estudios de nuestros jóvenes y garantizar que puedan seguir preparándose para la vida. El apoyo se realizará de acuerdo a sus sitios de origen y a movilidad que realicen para llegar a sus centros de estudios”, dijo el mandatario de los atlanticenses.

Ver más: “El Atlántico tiene una gran deuda en materia de bienestar animal”: Juan Camilo Fuentes

Requisitos para postularse

Los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditación académica: estar matriculado académica y financieramente en una de las Instituciones de Educación Superior (IES) con convenio vigente.

estar matriculado académica y financieramente en una de las Instituciones de Educación Superior (IES) con convenio vigente. Municipio: residir en un municipio del Atlántico y requerir desplazamiento intermunicipal hacia su centro de estudios (incluye rutas desde y hacia el Distrito de Barranquilla).

residir en un municipio del Atlántico y requerir desplazamiento intermunicipal hacia su centro de estudios (incluye rutas desde y hacia el Distrito de Barranquilla). Clasificación socioeconómica: Pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén IV y estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

Pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén IV y estratos socioeconómicos 1, 2 o 3. Titulación previa: haber obtenido su título de bachiller en una institución educativa oficial o privada del departamento del Atlántico.

Por otro lado, Karina Llanos, desde la Gerencia de Capital Social, informó que actualmente son 32 las universidades e instituciones de educación superior vinculadas a esta iniciativa mediante convenio.

Lea también: Baranoa lidera implementación del Sistema Local del Cuidado en el Atlántico

Para resolver inquietudes técnicas o administrativas, la dependencia habilitó el correo electrónico: capitalsocial@atlantico.gov.co.

Los estudiantes interesados y que cumplan con el perfil podrán realizar su inscripción a través del enlace oficial dispuesto por la Gobernación: https://share.google/63HDE0tIbBNyfV4jv

Gobernación del Atlántico

La educación como eje central

Este programa hace parte de la apuesta del Gobierno departamental por fortalecer la educación como herramienta de transformación social. En ese marco, el Gobierno de Brasil extendió una invitación al mandatario para presentar su modelo de política pública orientado a la educación inicial durante el Encuentro Internacional ‘Alfabetización, Equidad y Futuro’, realizado en Brasilia y que congregó a representantes de distintos países de América Latina.

No olvide leer: Defensoría del Pueblo alerta por débil comunicación del riesgo ante llegada de frente frío y polvo del Sahara

Entre otras acciones destacadas se encuentra la implementación, en articulación con el Gobierno nacional, del programa de gratuidad en educación superior. La meta es que 10.000 jóvenes de municipios y corregimientos accedan a estudios superiores durante el cuatrienio, gracias a un esquema de cooperación que involucra a la Nación, la Gobernación, las alcaldías y la Institución Universitaria de Barranquilla.