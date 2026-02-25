Tras casi una década de trabajo ininterrumpido en el Concejo de Barranquilla, el conservador Juan Camilo Fuentes decidió asumir un nuevo reto político al aspirar a la Cámara de Representantes por el Atlántico, con una campaña enfocada en el “cuidado colectivo”.

“Esta no es una campaña basada en el odio ni en el resentimiento, sino en la idea de cuidarnos entre todos y trabajar por el futuro del departamento. Queremos que el Atlántico sea un territorio donde las personas tengan oportunidades y progreso, pero donde también los animales sean tenidos en cuenta, porque a nivel departamental aún existe una gran deuda en materia de bienestar animal”, aseguró el candidato en diálogo con EL HERALDO.

Fuentes fue enfático al sostener que, si bien Barranquilla ha logrado avances en políticas públicas a favor de las mascotas, en el departamento siguen pendientes una serie de retos sociales para la atención de las necesidades de estos seres sintientes.

“Sin duda, el Atlántico tiene una deuda histórica en bienestar animal, y desde la Cámara de Representantes queremos impulsar políticas que permitan saldarla. Mi compromiso con esta causa nace de un trabajo de más de quince años. Defender a los animales también refleja el nivel de progreso de una sociedad”, agregó.

El aspirante de las toldas ‘azules’ aseguró que es necesario que desde el Congreso se promuevan herramientas legislativas y presupuestales que permitan a los municipios implementar programas sostenibles de protección animal.

Al respecto, explicó que muchos alcaldes enfrentan limitaciones financieras y técnicas que dificultan la creación de centros de atención, jornadas permanentes de esterilización o estrategias de adopción responsable.

“Problemas como el de los vehículos de tracción animal requieren insistencia, persistencia y alternativas reales de ingreso para quienes dependen de esta actividad”, enfatizó.

Servicios públicos, prioridad

En otros aspectos, aseguró que el departamento está atravesando por una crisis evidente en servicios públicos que no solo se reduce a la energía, puesto que también engloba el acueducto y el alcantarillado.

Indicó que estos servicios impactan de forma directa en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que deben ser una tarea prioritaria para las autoridades locales y nacionales.

“Aquí se necesitan inversiones reales, porque muchos municipios no cuentan con la capacidad financiera suficiente para atender estas necesidades”, dijo.

Por último, Fuentes enfatizó la necesidad de avanzar hacia una verdadera autonomía regional como una solución a las necesidades de los ciudadanos. “Colombia sigue siendo un país altamente centralista, donde departamentos y municipios dependen constantemente del Gobierno nacional para resolver sus problemas. Necesitamos descentralizar recursos y competencias, permitiendo que las regiones puedan invertir según sus verdaderas prioridades”.

Las proyecciones para la contienda

Fuentes recalcó que vienen trabajando por fortalecer la representación del Partido Conservador en el Congreso. De esta manera desestimó a las predicciones que apuntan a la ausencia de representantes azules en la próxima Bancada del Atlántico.

“Estamos trabajando para consolidar una curul y aspirar incluso a ampliar esa representación”, anotó.