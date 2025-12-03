A través de sus redes sociales, los políticos Samir Radi y Juan Camilo Fuentes anunciaron su renuncia al Concejo de Barranquilla para concentrarse por completo en su candidatura a la Cámara de Representantes.

“La decisión es clara y contundente, me despido del Concejo de Barranquilla para dar un paso al frente en una aspiración de ciudad, de departamento y de país; vamos a la Cámara de Representantes”, informó el ahora exconcejal Radi.

Asimismo, agradeció por todo el apoyo que recibió en su paso por el cuerpo colegiado del Distrito: “Gracias a todas las personas que nos apoyaron en nuestro paso por el Concejo Distrital; fueron una motivación constante. Y gracias a todos aquellos que se han venido sumando a esta nueva candidatura que cada día crece más y más”.

Puso de presente que, tras haber participado en el desarrollo de la ciudad, ahora busca trabajar para el departamento.

“Hemos sido parte de la construcción de una Barranquilla a otro nivel, pero como ya lo he dicho… el resto del departamento ha estado esperando su turno. Y llegó la hora de trabajar por un Atlántico a otro nivel. Llegó la hora de la renovación del Atlántico”, sentenció.

A su turno, Juan Camilo Fuentes, durante la presentación de su renuncia en la plenaria, recordó la huella que dejó en la ciudad luego de permanecer tres periodos en el Concejo. Puso de presente la construcción del primer hospital público de animales en el departamento y el Centro de Bienestar Animal, y el primer programa de esterilización masiva de la costa gratuito.

También destacó las cuatro ambulancias que atienden a los animales en situación de calle, los parques amigables para los animales y su contribución para que los centros comerciales les abrieran sus puertas a las mascotas en el 2017.

“Después de todo ese trabajo y de todo ese esfuerzo, hoy les digo a mis compañeros que me den la oportunidad de continuar trabajando: voy a asumir un nuevo reto en mi vida. Es una responsabilidad grande, y quiero decirles gracias por todo el apoyo que me dieron durante estos diez años de trabajo. Presento mi renuncia y espero que sea aceptada por mis compañeros”, expresó Fuentes.