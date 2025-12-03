El pasado martes 2 de diciembre, el Concejal de Barranquilla Estefanel Gutiérrez, miembro del partido Cambio Radical, oficializó ante la plenaria su renuncia luego de culminar su primer periodo en la corporación. La dimisión fue aceptada y aprobada por el colegiado, dejando en firme su salida del cargo.

Le puede interesar: Distrito destaca éxito en aplicación del modelo integral de atención a personas en condición de discapacidad

De acuerdo con el comunicado emitido, Gutiérrez decidió apartarse del Concejo para asumir de lleno su aspiración a la Cámara de Representantes.

En su intervención de despedida, Gutiérrez agradeció al Concejo por el respaldo recibido durante su gestión y afirmó que su paso a la contienda legislativa busca “seguir trabajando por el bienestar de las comunidades desde un escenario de mayor impacto para el departamento”.

Proyectos del concejal

Durante su paso por el Concejo Distrital, el cabildante dejó cuatro proyectos de acuerdo de su autoría que fueron aprobados, y de los cuales dos ya fueron sancionados por el alcalde Alejandro Char. Todos enfocados en el fortalecimiento comunitario, la juventud y la convivencia:

● Proyecto Comunal: orientado a fortalecer y brindar garantías a los líderes comunales de la ciudad.

● ‘Barranquilla Gospel’: creación de un festival de música góspel para promover la paz, la sana convivencia y brindar espacios de visibilización para artistas creyentes.

● Proyecto para el fortalecimiento de emprendimientos de comunidades negras: que entrega asesoría técnica y capital semilla para impulsar sus iniciativas productivas.

● Proyecto Acciones Juveniles por la Paz: diseñado para enfrentar la problemática de los mal llamados “tira piedras”, convirtiendo los colegios del distrito, en territorios de paz mediante formación en resolución de conflictos y liderazgo positivo.

Además: Mediante resolución, Gobierno establece medidas para agilizar transporte de energía en el país