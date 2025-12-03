Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) informaron que se expidió la Resolución CREG 101094 de 2025, que establece “medidas transitorias para agilizar la asignación de capacidad de transporte de energía” y de esa manera priorizar la conexión de proyectos estratégicos para el abastecimiento del país.

Lea más: Prohibido aumentar tarifas, advierte AMB a los taxistas

Según detalla la información suministrada, la norma permitirá “descongestionar el sistema, liberar capacidad retenida por proyectos que nunca cumplieron su ejecución e inicio de operaciones y acelerar la entrada de generación nueva”.

Destaca que será “especialmente la comprometida en subastas de largo plazo con asignaciones de cargo por confiabilidad, así como la de proyectos que ya cuentan con trámites ambientales completos”.

A su turno, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, expresó: “Esta resolución es una señal clara de que estamos actuando con responsabilidad y rigor técnico, corrigiendo los errores de gobiernos anteriores, para proteger a los usuarios y garantizar energía suficiente en el mediano y largo plazo”.

Entre los principales elementos de la resolución se destacan:

Priorización de proyectos con obligaciones vigentes (cargo por confiabilidad, subastas, contratos), indispensables para garantizar el abastecimiento futuro.

(cargo por confiabilidad, subastas, contratos), indispensables para garantizar el abastecimiento futuro. Priorización de proyectos con licencias ambientales y permisos vigentes , aumentando la probabilidad real de ejecución.

, aumentando la probabilidad real de ejecución. Liberación acelerada de capacidad de proyectos incumplidos o sin avances , lo que permitirá reasignarla rápidamente.

, lo que permitirá reasignarla rápidamente. Responsabilidades claras para UPME y Operadores de Red en la evaluación y asignación de capacidad.

en la evaluación y asignación de capacidad. Mayor transparencia y supervisión con reportes obligatorios a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), SIC, Unidad de Planeación Minero - Energética (UPME) y Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Lea más: Contra las cuerdas la designación del rector de Uniatlántico

Sobre las medidas, el ministro Palma agregó que: “Colombia no puede permitirse cuellos de botella que frenen la transición y pongan en riesgo la seguridad energética. Con estas medidas priorizamos los proyectos que verdaderamente están listos para entrar en operación”.