Tras el inicio de la temporada decembrina, los gremios de taxistas en Barranquilla han hecho extensivo un llamado enfático a los conductores para que respeten las tarifas oficiales y eviten abusos en los trayectos, una situación que, según usuarios, se vuelve recurrente durante estas fechas debido al aumento de la demanda.

Álvaro Forero, presidente de Conaltaxis capítulo Barranquilla, advirtió que ningún conductor está autorizado a modificar las tarifas ya que estas están definidas por el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y aparecen impresas en la tarjeta de control ubicada dentro del vehículo.

Señaló que existen tarifas mínimas, por kilometraje y especiales para zonas como aeropuerto, terminal o el sector de Granabastos, pero todas son de estricto cumplimiento.

“Si un usuario se siente afectado, puede interponer una queja en la página del AMB. La investigación administrativa recae sobre el conductor, el propietario y la empresa, aunque generalmente es el conductor quien resulta sancionado si se demuestra el abuso”, sostuvo.

También insistió en la necesidad de implementar el taxímetro inteligente: “Es un proceso que suma más de una década sin avances concretos. Esta herramienta brindaría tranquilidad al usuario, facilitaría la vigilancia de la autoridad y permitiría a los propietarios monitorear sus vehículos”.

Por su parte, Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, aseguró que la Navidad ya no representa una temporada de ingresos favorables para los conductores.

Señaló, además, que el gremio está “preocupado” debido a la competencia del transporte informal en vehículos particulares.

“Los usuarios están siendo prácticamente robados por la ilegalidad. El taxi legal está relegado y no hay autorización de aumento en la tarifa”, indicó Guerrero.

Vigilancia de AMB

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) recordó a las empresas habilitadas y a los conductores la obligatoriedad de cumplir con las tarifas establecidas mediante la Resolución Metropolitana 398 del 30 de diciembre de 2024, vigente para 2025.

La entidad advirtió que cualquier cobro distinto al autorizado constituye una infracción sancionable y que continuará realizando labores de inspección, vigilancia y control para proteger los derechos de los usuarios.

El director del AMB, Libardo García, confirmó que el proceso para la implementación del taxímetro sigue en etapa precontractual.

Según indicó, las mesas de concertación finales con los taxistas comenzarán en enero, con el fin de definir los términos de su puesta en marcha.

“No hay plazo de implementación ya que este se derivará de la concertación con los taxistas”, aseveró el funcionario.

Usuarios piden mano dura

La percepción ciudadana también refleja la preocupación. Luis Martínez, usuario frecuente, aseguró que cada año observa cómo algunos taxistas elevan el valor de las carreras en días de fiesta.

“Es necesario tomar correctivos. Yo prefiero usar aplicaciones donde uno ya conoce el valor”, afirmó.