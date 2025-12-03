Aprovechando el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha establecida cada 3 de diciembre por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Alcaldía de Barranquilla dio a conocer un balance de las acciones realizadas en el marco del modelo Inclúyete Más.

En su funcionamiento, el modelo híbrido articula el Sistema Nacional de Discapacidad con el Sistema Distrital de Cuidado.

Lea más: Mediante resolución, Gobierno establece medidas para agilizar transporte de energía en el país

En este contexto, desde el 2024, el gobierno local adelantó el primer gran censo distrital, casa a casa, para llegar a más de 47.000 personas con discapacidad y 22.000 cuidadores, siendo el 80% de estas mujeres.

El objetivo era conocer sus necesidades, trabajar con base en los datos, para asegurar que las acciones, programas y estrategias les lleguen de manera efectiva. Tras esto, 700 cuidadores y personas con discapacidad han sido beneficiados con mil insumos y herramientas por un valor de $780 millones, para fortalecer sus emprendimientos. El 78 % de los beneficiarios reporta un aumento en sus ventas gracias a estos apoyos.

En esa línea, se han entregado 27 prótesis de miembro inferior, acompañadas de procesos de sensibilización en resiliencia e imagen personal. Actualmente, se adelanta la entrega de 23 prótesis adicionales con acompañamiento psicológico y seguimiento especializado.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó los avances y el impacto de la apuesta que inició producto de escuchar las necesidades de los barranquilleros: “Barranquilla le está cumpliendo a las personas con discapacidad, saldando una deuda histórica, iniciamos con un censo para conocerlos, saber dónde están y cuáles son sus necesidades y fortalezas”.

Como parte de los avances de la agenda de inclusión, la Alcaldía habilitó el servicio de interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC) en coordinación con la Federación Nacional de Sordos de Colombia (Fenascol). Esta medida garantiza que la comunidad sorda pueda gestionar sus trámites de manera presencial, oportuna y sin barreras comunicativas en más de 15 puntos de atención del Distrito.

El servicio estará disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las personas sordas solo deben solicitarlo al personal de atención de la sede, quienes ya cuentan con formación básica para realizar el primer contacto comunicativo.

Sobre estas iniciativas, el mandatario añadió: “Hoy lo que estamos haciendo con Inclúyete Más es realmente innovador: consolidar un modelo territorial que pone en el centro a las personas con discapacidad y a quienes las cuidan. Queremos que ambos accedan a oportunidades que impulsen su autonomía y su máximo potencial. Estamos rompiendo barreras y construyendo una ciudad donde todos cuentan”.

La ciudad avanzó además en la consolidación de equipos territoriales especializados, con la intervención de dos equipos multidisciplinarios en las cinco localidades, integrados por 30 profesionales, y la puesta en marcha de una unidad móvil de atención.

Lea más: Prohibido aumentar tarifas, advierte AMB a los taxistas

Gracias a este despliegue se han atendido 3.700 personas con discapacidad y 3.000 cuidadoras, con más de 15.000 atenciones en bienestar y desarrollo inclusivo, 3.000 acompañamientos en procesos de autonomía y 100 apoyos en productividad y desarrollo económico mediante cursos en emprendimiento, liderazgo, marketing digital, técnicas de belleza y elaboración de productos.

Finalmente, se brindó acompañamiento psicológico a 100 cuidadoras y se avanzó en la transición hacia un sistema verdaderamente inclusivo, garantizando seguimientos integrales a 100 niños con discapacidad de Primera Infancia vinculados a los CDI y a sus cuidadores.