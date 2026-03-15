Para Gonzalo Baute, Selmen Arana, Estefanel Gutiérrez, Welfran Mendoza y Samir Radi no ha habido espacio para la celebración. Tras la victoria lograda el pasado 8 de marzo en las urnas, los dos senadores y los tres representantes a la Cámara de Cambio Radical han venido trabajando en la consolidación de una agenda legislativa orientada a impulsar proyectos clave para el Atlántico y la región Caribe.

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Se trata de un resultado que califican como “histórico” para la colectividad, puesto que lograron alcanzar cerca de 500 mil votos de manera conjunta. A eso se suma que Estefanel Gutiérrez fue la mayor votación individual a la Cámara en el departamento, estableciendo un nuevo récord..

Sin duda, este respaldo ciudadano les ha permitido consolidar un equipo marcado por la unión y una probada experiencia en lo público. Así lo destacaron estos cinco congresistas electos en diálogo con EL HERALDO, al enfatizar la necesidad de trabajar de manera articulada para que el progreso y el desarrollo puedan llegar a todos los rincones del país.

Replicar experiencias

El senador electo Gonzalo Baute aseguró que uno de los principales propósitos de la nueva bancada de Cambio Radical será impulsar políticas públicas que permitan un mayor desarrollo en educación, salud y deporte.

Puso de presente que un ejemplo relevante corresponde a Barranquilla, que desde 2008 ha consolidado un modelo exitoso de gobierno. Por eso, desde este equipo se han planteado replicar las estrategias que permitan extender este crecimiento a otros entes territoriales.

“Cuando uno llega al Congreso de la República, lo que realmente se mide es el sentido común en la toma de decisiones. Eso será clave para la protección de los derechos de la gente, de los niños y de las familias”, anotó.

Frente al futuro político del país, señaló que se requieren liderazgos con autoridad, coherencia y el sentido común para tomar decisiones que beneficien a los colombianos.

“Trabajaré para que en estos cuatro años, mis decisiones estén soportadas en mis principios: Dios primero, la familia, la gente y los niños como prioridad de protección y el Estado al servicio de la familia”.

De la mano de la gente

Por su parte, Selmen Arana destacó que su llegada al Congreso es el resultado de un proceso que le permitió recorrer gran parte del país, escuchando las problemáticas de las comunidades.

“Yo vengo de un municipio que tiene muchísimos problemas, especialmente en materia de servicios públicos y de seguridad, donde la falta de empleo para los jóvenes y la falta de oportunidades para emprender son una constante. Por eso queremos llegar a Bogotá a trabajar, a buscar oportunidades para que todos estos municipios tengan un mejor presente”, anotó.

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Arana destacó que hacer parte de la bancada de Cambio Radical representa una “gran responsabilidad”, al tratarse de un equipo político que ha demostrado capacidad de gestión y resultados.

Por eso coincidió en la necesidad de llevar el modelo de gestión que se ha constituido en Barranquilla a otros municipios de la región Caribe y del país, permitiendo así un mayor desarrollo para la ciudadanía.

Asimismo, indicó que desde el Congreso “queremos representar a sectores que hoy no se sienten escuchados, como el agro. También queremos avanzar en temas de seguridad, en el fortalecimiento del emprendimiento y en el acompañamiento a quienes quieren salir adelante”.

Más oportunidades

A su turno, Welfran Mendoza aseguró que su trabajo en la Cámara de Representantes estará enfocado en la consecución de soluciones concretas a muchas de las necesidades que identificó desde la Asamblea del Atlántico, un diagnóstico que pudo ratificar en medio de los recorridos que hizo por el departamento en el periodo de campaña.

“Al departamento todavía le falta avanzar en materia de saneamiento básico y agua potable. También faltan iniciativas para el sector agro en el departamento del Atlántico y todavía hay muchas vías que necesitan ser intervenidas”, explicó.

En ese sentido, Mendoza Torres fue enfático al sostener que “si algo notamos es que el departamento sueña con que esa transformación de Barranquilla llegue también a todos los municipios. Cuando uno daba los discursos en cada uno de esos municipios y mencionaba que esa transformación podía llegar, la gente se emocionaba; uno veía esa esperanza en sus ojos”.

A renglón seguido, Samir Radi destacó que el respaldo que obtuvo Cambio Radical se convierte en una gran responsabilidad para convertir las promesas de campaña en resultados concretos para la ciudadanía.

“Hemos entendido que somos un equipo más allá de los egos individuales. Somos una bancada importante que aprende de las experiencias positivas y negativas. De las positivas para seguir avanzando en los municipios y de las negativas para mejorar lo que sea necesario”, dijo.

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Por eso anotó que dentro de las prioridades legislativas se encuentran iniciativas orientadas a promover el empleo juvenil, reducir las tarifas de energía y fortalecer los sectores productivos del departamento.

“Todo lo que hemos venido hablando, prometiendo y escuchando de la gente ahora debemos convertirlo en una realidad. La idea es trabajar desde una agenda conjunta con las comunidades para que, a partir del 20 de julio, podamos avanzar realmente”, puntualizó.

Las cifras que respaldan al movimiento

El Partido Cambio Radical se consolidó, tras las elecciones legislativas del pasado domingo, como la principal fuerza política del departamento.

En Cámara de Representantes –según los resultados consolidados en el preconteo, a corte del boletín 79– se consolidó como la mayor votación del departamento con 327.370 votos.

En este escenario se impuso ante el Pacto Histórico (269.814), el Partido Liberal (196.117) y el Partido Conservador (84.921).

En Senado, por su parte, la coalición de Cambio Radical y Alma obtuvo la tercera mayor votación en el departamento con 233.658 votos, siendo superado por el Pacto Histórico (285.935) y Partido Liberal (238.289).