Este domingo, un total de 4.880 estudiantes realizarán las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico en el departamento del Atlántico, a partir de las 7:00 a. m.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que a nivel nacional son más de 110 mil personas citadas para el desarrollo de las primeras pruebas de Estado de 2026.

“Seguimos promoviendo valores que aportan al desarrollo integral de los estudiantes y generan conciencia sobre la sostenibilidad. Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes”, sostuvo Elizabeth Blandón, directora del Icfes.

Cabe precisar que las pruebas de Estado Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validantes se llevarán a cabo en un solo día, divididas en dos sesiones –mañana y tarde–, bajo la modalidad de lápiz y papel en los diferentes sitios de aplicación. Para esta jornada, se habilitaron 265 sitios de aplicación distribuidos en 96 municipios.

En total, están citados más de 83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de noveno y décimo grado para el Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la Validación del Bachillerato Académico.

Como parte del fortalecimiento de la política de inclusión del Gobierno nacional, el Icfes implementó medidas para que más de 1.600 personas con discapacidad puedan presentar la prueba en condiciones adecuadas y con el acompañamiento necesario.

Asimismo, se debe destacar que entre los citados hay más de 1.960 personas extranjeras, incluyendo a 782 venezolanos. Esta cifra abre una “valiosa posibilidad para que esta población acceda al sistema educativo y a oportunidades laborales en igualdad de condiciones”.

Los estudiantes deberán responder la prueba con lápiz número 2, por lo que se recomienda tener sacapuntas y borrador. Todos los citados deben llevar el documento de identidad (físico o digital) debido a que sin esto no podrá presentar la prueba.

Se debe estar en el lugar de citación 15 minutos antes de la aplicación. Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas.

En la primera sesión, que finaliza hacia el mediodía, los estudiantes responderán 131 preguntas de las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales.

En la jornada de la tarde, donde los citados reiniciarán a la 1:30 pm, las áreas son las mismas, excepto Lectura Crítica, que será reemplazada por preguntas de inglés y en la que los estudiantes tendrán que resolver 147 preguntas.