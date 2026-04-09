En el marco de la estrategia Soledad Educa Digital, la alcaldesa Alcira Sandoval realizó la entrega este jueves de 2.270 tablets a estudiantes de décimo grado de varias instituciones educativas oficiales del municipio.

De acuerdo a la mandataria, los dispositivos entregados no solo representan una herramienta tecnológica, sino una oportunidad de transformación para los estudiantes y sus familias.

“Cada tablet está equipada con 19 aplicaciones enfocadas en procesos educativos, conocimiento general y herramientas para la creación de emprendimientos, lo que amplía las posibilidades de aprendizaje y generación de ingresos en el núcleo familiar”, comentó.

Entretanto, la secretaria de Educación, Carolina Correa, destacó el impacto de esta estrategia en la formación de los jóvenes: “Con Soledad Educa Digital estamos brindando herramientas reales para que nuestros estudiantes fortalezcan sus competencias y tengan mayores oportunidades de superación personal y profesional”.

Por su parte, los estudiantes también resaltaron la importancia de esta iniciativa; Reynaldo Rodríguez manifestó que “esta tablet nos ayuda a estudiar mejor y a prepararnos para nuestro futuro”, mientras que María Fernanda Moreno añadió: “Es una oportunidad que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a nuestras familias”.

Keiner David Peinado, de la Institución Educativa Nobel Juan Manuel Santos, también expresó su gratitud: “Estoy muy agradecido por este apoyo y todo lo que la Alcaldía ha hecho por nosotros”.

Cabe resaltar que en esta jornada se distribuyeron 175 dispositivos digitales, de los cuales 45 fueron entregados a estudiantes de la Institución Educativa Bicentenario,.

Otros proyectos

Durante la entrega de los dispositivos electrónicos, la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez atendió a los medios de comunicación, donde además se refirió a importantes avances en obras de impacto para la comunidad, como la intervención de la Avenida Circunvalar y la reconstrucción del Mercado Público.

Sumado a esto, se refirió al proyecto de construcción del nuevo Comando de Policía, así como iniciativas en materia de seguridad y la remodelación y construcción de parques.