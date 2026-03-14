Hay máxima alerta entre los movimientos políticos frente al proceso de escrutinios que se adelanta tras las elecciones legislativas, que se llevaron a cabo el pasado domingo. Desde distintos sectores se ha alzado la voz de protesta debido a la pérdida de votos ante presuntas irregularidades cometidas por los jurados en las mesas de votación.

Desde el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) se han encendido las alertas frente a un “golpe” que se estaría asestando en contra de la representación de las comunidades indígenas del país en la cámara alta.

Rafael Esguerra, abogado del partido en el Atlántico, advirtió que en varias mesas de votación se han detectado irregularidades en las que el número de votos supera al de votantes registrados, con diferencias que oscilan entre 100 y hasta 300 sufragios adicionales por mesa.

“El problema es que en ese proceso se están mezclando votos de diferentes circunscripciones, como si se tratara del mismo sistema electoral. Al meter todos los votos en la misma bolsa, se están destruyendo también votos de la minoría indígena, aunque estos no afectan en nada los resultados de la circunscripción nacional”, explicó.

En ese sentido, el jurista fue enfático al sostener que “los votos de la circunscripción especial indígena no inciden en el umbral ni en la cifra repartidora de la circunscripción nacional”.

Por esa razón hizo un llamado a las autoridades electorales para garantizar la protección del derecho político de las comunidades indígenas y evaluar la aplicación de la excepción de constitucionalidad para evitar que los tarjetones de esta circunscripción sean incluidos en ese procedimiento.

Uno de los afectados por esta situación sería el candidato Rubén Marino Borge, quien aseguró que tan solo en Barranquilla le han anulado 12 mil votos. A eso agregó que, tras una revisión detallada en todo el país, la cifra total de votos anulados superaría los 70 mil.

Para Marino, lo más preocupante es la ausencia de respuestas por parte de las autoridades responsables de garantizar la transparencia del proceso electoral.

“No hay una explicación del registrador, no hay respuesta de los organismos de control. Estamos hablando de decenas de miles de votos de ciudadanos que confiaron en este proyecto político y que hoy no aparecen reflejados en los resultados”, sostuvo.

Defensa afro

Por su parte, Pedro Adán Torres, presidente del Partido Demócrata Colombiano, aseguró que confían en el trabajo que viene adelantando la Registraduría frente a los escrutinios. Destacó que el movimiento tuvo un crecimiento relevante en las urnas, que les permitirá contar con tres representantes a la Cámara y un senador en el próximo Congreso.

“Creemos en el Estado Social de Derecho y esperamos que todas las inconsistencias que se hayan presentado, si es que se presentaron, se puedan resolver de la mejor manera por el bien de la democracia. Estamos a la espera del resultado final de los escrutinios”, expuso el líder político.

Según el boletín 79 de la Registraduría, el Partido Demócrata obtuvo 69.261 votos en la circunscripción afrodescendiente de la Cámara de Representantes a nivel nacional. Por su parte, la coalición Alianza Por Colombia –en la cual participó el movimiento– tuvo 1.904.154 votos para el Senado.