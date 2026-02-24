En medio del debate regional sobre los desafíos de la educación en América Latina, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que la alfabetización inicial y la alimentación escolar deben asumirse como un derecho para todos los niños del continente.

El pronunciamiento se dio durante el Encuentro Internacional “Alfabetización, Equidad y Futuro”, realizado en Brasilia, donde fue designado representante de Colombia en un espacio que reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay para trazar una ruta conjunta frente a los retos de la alfabetización temprana.

Le puede interesar: Realizan vigilancia a planes de mantenimiento en empresas generadoras por llegada de frente frío

Durante su intervención, Verano centró su mensaje en la necesidad de garantizar que los niños no solo aprendan a leer, sino que desarrollen comprensión lectora desde los primeros años. Sostuvo que la meta regional debe enfocarse en que, antes de los ocho años, los estudiantes consoliden esa capacidad a través de prácticas pedagógicas adecuadas y un enfoque claro en alfabetización inicial.

El mandatario señaló que este propósito exige un diseño curricular innovador, orientado al desarrollo integral del niño y al fortalecimiento del ser. En ese contexto, insistió en que la alfabetización y la alimentación no pueden depender de las condiciones económicas de las familias, sino que deben ser garantizadas como derechos.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la articulación entre seguridad alimentaria y aprendizaje. Explicó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido concebido en el Atlántico como una herramienta de desarrollo cognitivo, al recordar que entre los cero y cinco años el cerebro alcanza el 85 % de su desarrollo, por lo que una nutrición adecuada en esa etapa resulta determinante.

En el balance presentado, el gobernador destacó que la cobertura en educación preescolar pasó de 8.000 a 10.800 cupos y que la deserción en básica primaria se redujo del 2,30 % al 2,23 % en el último año.

También mencionó el plan “Un mensaje de mar y río para un Atlántico colorido”, estrategia que adapta los procesos de enseñanza a la identidad cultural de los municipios mediante el fortalecimiento de la lectura y la oralidad.

La secretaria de Educación Departamental, Maribel Castro, quien acompañó la misión oficial, señaló que el encuentro permitió evidenciar la necesidad de avanzar en la nivelación de los aprendizajes en la lectura. Escritura y oralidad en América Latina . Indicó además que el departamento ha ampliado la cobertura en primera infancia al incorporar a niños de 3 y 4 años en colegios oficiales, incluso en zonas rurales donde antes no existía esta atención.

En el marco del foro, Verano anunció que impulsará desde la región Caribe colombiana la construcción de una agenda común que permita aterrizar en los territorios la ruta regional acordada en Brasil, promoviendo prácticas pedagógicas que reconozcan las diferencias entre lo urbano y lo rural.

La agenda del mandatario también contempla la gestión de cooperación internacional para fortalecer el sector educativo y ampliar el impacto de las políticas implementadas en el departamento. Con esta participación, el Atlántico busca consolidar su apuesta por una visión regional de la educación en la que la alfabetización inicial se asuma como un desafío compartido y una condición esencial para la equidad social.

Leer más: Los errores que retrasaron las obras del Cortissoz